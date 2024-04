El director de orquesta y percusionista venezolano Carlitos Padrón recién acaba de convertir un sueño en una realidad absoluta. Y es que acaba de finalizar un proyecto discográfico, que cuenta con 12 temas, titulado “Tributo a mi ídolo”, dedicado al maestro e ícono salsero mundial, el boricua Willie Rosario.

“Es un tributo a mi forma, no es un tributo tradicional de los que se hacen con arreglos similares a los del artista o a un cantante. Mismos coros, mismos soneos y lo demás. Claro que respetamos eso, pero en este tributo a la música de Willie Rosario yo quise darle mi toque personal” expresó Padrón, nacido en 1980 en Caracas, capital venezolana.

“Mira, Willie Rosario es mi ídolo. Desde muy jovencito escuchaba su música sin saber quién era él, si era el cantante de la orquesta o quién era, no sabía nada. Pero, este tema al que yo llamaba ‘Dámelo’ que luego supe se titulaba ‘Anuncio clasificado’ (Marivana Viscuso -1989), lo escuchaba y cantaba todos lo días en mi adolescencia. Es que no paraba de tararearlo. Ese tema se pegó en Venezuela de una forma brutal. Eso, y luego descubrir que Rosario había grabado temas como ‘Botaron la pelota’, ‘El timbal de Carlitos’, ‘A Maína’, entre otros, y me dije esto es lo que yo quiero, este es el referente. Luego estudié música, me radiqué en Nueva York, y por ahí he seguido por par de décadas”, sostuvo Padrón.

Para ese toque personal en el tributo a Rosario, Padrón, director de la orquesta los Rumberos del Callejón (desde el 2006), radicada en Nueva York, le añadió dos trombones a la música de Willie Rosario, hizo leves cambios en la introducción de algunos de los temas, respetó el primer coro, pero luego agregó coros originales en la segunda vuelta de los temas; respetó varios soneos clásicos, pero a su vez le dio rienda suelta a los cantantes para que aportaran soneos personales y en algunos temas cambió la armonía del arreglo, principalmente en el piano y el bajo.

Un ejemplo de todo esto se puede apreciar claramente en el tema ‘Botaron la pelota’, composición del boricua Pedro Flores y que hiciera famoso Gilberto Santa Rosa con la orquesta de Rosario en el disco “Afincando / 25 Aniversario”, grabado en 1985.

“Por mi mente pasó que lo especial del tributo sería ver cómo todos esos grandes clásicos del maestro Willie Rosario pudieran sonar hoy día con el tipo de salsa y arreglos que se hacen en este momento, en estos tiempos. Esa fue la base del comienzo”, indicó Padrón.

El sonero venezolano Marcial Istúriz fue quien grabó su versión de ‘Botaron la pelota’, que fue el primer número del proyecto que salió al aire a través de las plataformas musicales.

“Y se ha movido y visto muy bien. Ha tenido muy buena acogida y los comentarios son muy positivos. Marcial realizó tremendo trabajo. Claro, hay algunos seguidores que hacen sus señalamientos, la comparación, puras críticas y comentarios muy importantes ya que son una forma de medir el proyecto. Y a eso también le damos importancia. Eso se respeta. Aunque lo principal es que escuchen el trabajo musical”, añadió Padrón.

El timbalero venezolano, quien ha tocado en Nueva York junto a grandes salseros internacionales como Rubén Blades, India, Gilberto Santa Rosa, Domingo Quiñones, El Canario, Tito Nieves, Jerry Rivera y Maelo Ruiz, entre otros, dijo que el proyecto original apuntaba a ser de unos ocho temas.

“Pero, pues, siguió creciendo. Que si te falta éste y éste otro tema también. Y me dije, ya hay que parar porque si no, no terminamos. Finalmente salió con 12 temas”, dijo Padrón, quien tocó en Puerto Rico en el año 2007 junto a Rubén Blades durante un actividad privada. También participó en el especial del Banco Popular dedicado a Los Mulatos del Sabor (2010).

Mientras, los cantantes boricuas Gerardo Rivas y Norbert Vélez grabaron en este proyecto en tributo a Willie Rosario.

Rivas grabó el tema “El apartamento”, segundo sencillo que ya suena duro en las plataformas musicales, y también grabó “Son tus cosas”. Por su parte, Vélez canta “Dudas”. Estas grabaciones se hicieron en Puerto Rico hace cerca de dos años. De paso, ya Rivas ha cantando en vivo esos temas en varias presentaciones que ha tenido Padrón y su orquesta en Nueva York, en donde ya se ha presentado en vivo el proyecto “Tributo a mi ídolo”.

El salsero boricua ponceño radicado en Nueva York, Jeremy Bosch, grabó el tema “Ya no queda nada”. El venezolano Ronald Gómez grabó “A Maína”, Willie Lozano el tema “Anuncio clasificado”, el boricua de Nueva York, Angel Ríos, hizo lo propio con “Cuando se canta bonito”, el venezolano Ronald Borjas el número “El callejero”, Víctor Quintana “El timbal de Carlitos”, Anthony Almonte “Estoy en mí” y el cubano Pedrito Martínez y Willie Lozano grabaron “Lluvia”.

“Con humildad, quiero decir que espero, para antes del verano, sacar toda la producción en un disco en homenaje al maestro Willie Rosario. Estamos en conversaciones para que este lanzamiento se haga en Puerto Rico. Dios quiera y se pueda hacer en la Isla. Sería algo muy especial”, dijo Padrón, quien reside en Nueva York desde el año 2000. Además de ser ingeniero de audio es productor musical y tiene su compañía de grabación, Chongo Productions, en la cual produce para otros artistas.

“Mi mundo es la música, a eso me dedico en el aspecto general”, dijo Padrón, cuyo tío Rodrigo Mendoza es cantante de la famosa orquesta venezolana, Dimensión Latina.

Finalmente, Padrón dijo que espera venir a la Isla para la fecha del 27 de abril para asistira al concierto “Los 100 años de Willie Rosario”, en donde Mr. Afinque compartirá tarima con Gilberto Santa Rosa y Tony Vega. El concierto será en el Coliseo de Puerto Rico. Boletos en Ticketera.