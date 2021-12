Relajada, con una taza en la mano, la cantante puertorriqueña Kany García compartió en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram que su concierto, pautado para el 28 y 29 de enero en el Coliseo de Puerto Rico, sigue en pie.

Haciendo una pausa a los días de vacaciones que está pasando en la Isla, la cantautora resaltó la importancia que tienen estas presentaciones, para las que lleva preparándose desde hace un tiempo, y calentó motores con al gira que recién terminó en Estados Unidos.

“Lo más importante que les quiero decir es que seguimos en pie. El 28 y 29 de enero no son fechas canceladas, gracias a Dios. Sabemos que estamos viviendo un tiempo bien complicado. Mucha gente está tomando la decisión de vacunarse, de ponerse el booster, yo así lo hice, me puse la tercera dosis. Me siento en salud, me siento súper bien”, expresó y añadió estar pendiente a las órdenes ejecutivas relacionadas a los conciertos, vigentes hasta el 16 de enero del 2022.

Destacó que es solidaria con compañeros artistas como Tommy Torres, quien pospuso sus presentaciones también en el Choliseo, y dijo estar muy contenta de que pudiera encontrar fechas disponibles, al igual que Jowell & Randy.