El concierto Sinatra to Bublé: The Songbook que tuvo que ser cancelado el pasado año debido al cierre por la pandemia, ya tiene nueva fecha. La cita será el sábado 20 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Grand Ball Room del San Juan Marriott & Stellaris Casino en Condado.

Este recital en el que participarán los cantantes Luis Enrique, Glenn Monroig y Roberto Sueiro, remontará a la audiencia a Las Vegas de los años 50. Incluirá un puñado de canciones emblemáticas de Frank Sinatra, Tony Bennett y Michael Bublé. Clásicos como: “New York, New York”, “My Way”, “Fly Me to the Moon”, “Crazy Little Thing”, “That’s Life”, “I’ve Got You Under My Skin”, “Don’t Worry ‘bout Me”, forman parte del repertorio.

PUBLICIDAD

Tres voces femeninas se unen a esta velada musical de más de dos horas de duración. Ellas son las cantantes Dagmar, Hilda Ramos y María Gordon. También contará con la participación del B.O.B. Big Band, en el que se destacan músicos de alto calibre. La dirección estará a cargo del Maestro Ángel “Cucco” Peña.

Además de la música, el espectáculo tiene como atractivo que es tipo “cabaret”. El público vivirá una experiencia única con mixólogos que estarán preparando cocteles con exquisitas marcas de vinos y champagne, además de whiskey, vodka, ginebra, entre otras bebidas.

Este espectáculo, al igual que el disco lanzado el pasado año durante la pandemia, recibieron elogios por parte de algunos medios.

Se honrarán los boletos comprados para la fecha anterior. Los boletos están a la venta a través de www.ticketerapr.com.