Emocionada de volver a interpretar sus clásicos románticos, la “Vedette de América”, Iris Chacón se prepara para cantar junto al trío Los Cancioneros, mañana miércoles, a la 1:30 p.m. en la rotonda principal del Casino Real en el hotel Four Points de Caguas.

“La música romántica ha sido parte de mi vida desde niña ya que en mi casa se escuchaba mucha música de tríos y siempre la incluyo en mi repertorio. Ahora, a petición de mis fanáticos adultos mayores, con los que trabajo desde hace tiempo en Advance Medical Group de Orlando, Florida, la estoy retomando nuevamente con miras a grabar con tríos y hacer bohemias para interpretarla”, manifestó Iris.

La intérprete de “Caramelo y chocolate” estuvo relacionada con la música de cuerdas desde muy temprana edad.

“Cerca de mi casa en Puerto Nuevo vivía el cantante Julito Rodríguez, quien tenía un trío maravilloso, no me perdía sus ensayos. Disfrutaba mucho su melodía y canciones”, recordó.

“Por eso esta presentación junto a Los Canciones, un trío espectacular dirigido por Ricardo Feliú, será algo especial y significativa para mí. Evocaré recuerdos que atesoro de mi niñez”, sostuvo con emoción.

La artista promete cautivar al público que se dé cita en el lugar con un espectáculo variado, ya que según dijo no sólo cantará música romántica, sino que repasará los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera. Además, impartirá su picardía y ritmo musical con sus Chacón Dancers. Estará acompañada por Junno Faria y su banda The Pyramids.

“Tu boquita”, “El manisero”, “Cariñito azucarado”, “Mi movimiento” y “Muchacho barrigón”, entre otras canciones, formarán parte del espectáculo que se ofrece libre de costo.

“Esos temas no pueden faltar por que son los favoritos del público, siempre me los piden, eso me hace sentir feliz y muy agradecida de contar con su respaldo por décadas”, subrayó.