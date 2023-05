A partir de esta noche la cantante Ednita Nazario puede proclamarse como la reina indiscutible del público puertorriqueño al completar su función 20 en casa llena en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y establecer el récord de la primera mujer con más espectáculos en el “venue” más importante de la isla.

La cifra de 20 no es suficiente, hoy, domingo regresa al escenario para celebrar el Día de las madres con su función 21 en el recinto que han apodado la “casa del reguetón”, pero que muy bien la “Diva de Ponce puede nombrar como “la casa de Ednita” y no hay quien lo cuestione. Son más de una veintena de funciones, -todas vendidas-, en los 19 años de fundación del Choliseo.

Ninguna de esas noches Ednita ha defraudado, ya que su fórmula es infalible: entregarse por completo en un derroche de pasión y sentimientos a una fervorosa audiencia que la adora.

Uno de los invitados al concierto fue el salsero Gilberto Santa Rosa. ( Stephanie Rojas )

El concierto “La reina” fue precisamente eso. Una vez más Ednita se hizo “energía”, como ella se describe así misma en un escenario donde sólo existe una conexión entre el público y la cantante. Tras apagarse las luces al filo casi de las 10:00 p.m. el público gritaba “Ednita, Ednita” como anticipo de la noche que pasarían con su ídolo musical.

Para sorpresa de la audiencia Ednita inició la velada musical con su himno “Quiero que me hagas el amor”, complaciendo y provocando la euforia de los presentes. Ataviada de blanco con una brillante capa interpretó el tema desde una silla roja de trono de diseño barroco italiano, en representación de su reinado. No faltó la sensualidad con la que interpreta el éxito para desatar los gritos de los asistentes en su mayoría féminas.

”No lo puedo creer me parece estar viviendo un sueño del que no quiero despertar. Mi función 20. Como dije en una entrevista ni en mi sueño más estrambótico pensé que se iba a dar una noche como se está dando esta. Es un sueño para mi y para todas las personas que siempre han creído y me tienen fe. Gracias... muchas gracias. Estar aquí con ustedes lo celebro como mujer, como artista mujer, madre, mujer trabajadora, puertorriqueña y ciudadana del mundo. Solo le voy a decir que no tengan prisa” sostuvo la cantante visiblemente emocionada como parte de su saludo inicial luego de interpretar los temas " Todavía” y el medley de “No me dejes sola”, “Me quedo aquí” y “Metamorfosis”.

El espectáculo incluyó un repertorio de 21 temas en el que sumó siete medley para una interpretación total de más de 35 canciones durante más de dos horas.

La integración de una larga pasarela le permitió a la artista una cercanía con el público con el que se mantuvo conversando y respondiendo los constantes elogios que recibió durante el concierto.

La nostalgia se apoderó de todo el Choliseo que cantó de principio a fin los éxitos “Mi pequeño amor”, “Mírame” y “Te sigo esperando”.

Previo a los tres temas, Ednita hizo una reflexión sobre las rupturas, los recuerdos selectivos y las adversidades que el ser humano enfrenta a lo largo de la vida. Invitó a la audiencia a “no enamorarse del piso” las veces que se caigan en referencia a los tropiezos. De igual forma añadió una larga reflexión sobre la erradicación de la violencia en sus diferentes modalidades y de cómo en la sociedad no puede haber espacio para las fobias o el rechazo a la comunidad LGBTQI y a otras comunidades.

Los éxitos “Ya no me duele tanto” , “La más loca la más bella” , “Espíritu libre” , “Ahora es tarde”, “Un corazón hecho pedazos”, “Después de ti” , “Sé que voy a reír” y “A que no te vas” fueron parte de los temas más cantados por la audiencia.

Precisamente con el clásico “Un corazón hecho pedazo”, Ednita tuvo una ejecución vocal magistral que le mereció la esperada ovación.

Cabe destacar que si algo distingue a Ednita en sus más de cinco décadas de trayectoria es su fuerza interpretativa y desempeño vocal. Ednita canta y canta de verdad.

Los invitados de la noche, al igual que en espectáculos anteriore,s la Diva de Ponce invitó a sus amigos a ser cómplices de sus conciertos. Esta vez el primer invitado fue Gilberto Santa Rosa con el tema “Ser tu amigo”. La voz de “Vengada” explicó que le debía la invitación al “Caballero de la salsa” ya que en una ocasión le permitió subir al escenario aún cuando ella no interpreta salsa. “Estamos empate”, le indicó Ednita al culminar el dueto y confundirse en un abrazo.

Pero el verdadero éxtasis del concierto llegó con la participación del cantautor Draco Rosa para interpretar otro de los himnos de la artista el tema “Más grande que grande” que le produjo el compositor.

Ednita agradeció a Draco por atreverse a producir el álbum “Corazón”, el más creativo musicalmente de su carrera y el disco que la sacó de su zona de confort.

Para la parte final del espectáculo Ednita optó por dos medleys que incluyeron los éxitos “Lo que son las cosas”, “El dolor de tu presencia” , “A que no le cuentas” , “No me amas” , “La prohibida” y “Aprenderé”. El cierre de la noche fue “Más mala que tú”.