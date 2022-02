Consuelo Schuster ha comenzado un nuevo ciclo musical. Escuchamos un primer adelanto con “Todo va a andar bien” y ahora volvemos a encontrarnos con esa energía llena de colores, romanticismo y buena vibra con su nuevo sencillo “Cuéntame”.

Producida por Roberto Trujillo, Joel Iglesias y Diego Contento, entre Santiag; Chile y Miami, podemos encontrar que en esta canción nuevamente predomina la guitarra de cuerdas de nylon, mezclándose con beats más modernos. Esta línea ya la veníamos escuchando en el nuevo trabajo de Consuelo con “Todo va a andar bien” y viene a sorprender con una propuesta musical, lírica y visual en la que se puede encontrar a una artista que expresa romanticismo, libertad, color, alegría y optimismo y en ese contexto cuenta que su intención principal es llevar esas características a los que escuchan sus canciones: “Me gusta pensar que puedo aportar a este mundo amor y alegría a través de mi música”, expresó por escrito.

PUBLICIDAD

Con respecto a la idea del concepto para el videoclip de esta canción, Consuelo trabajó junto al director del video JP Ibeas, presentando una propuesta alegre y colorida, que viene a entregar una historia romántica, con buenas vibras y energía positiva. Para esta ocasión Consuelo invitó a una pareja real a ser parte del video, Catalina Silva junto a su pareja Ignacio Schuitemaker. La historia transcurre en un cine, jugando con la ilusión romántica del imaginario, y en donde muestra también un nuevo ángulo de la cantante. Podremos verla bailando y actuando, experimentando nuevas maneras de expresión.

“Fue súper desafiante atreverme a bailar, no es algo en lo que yo me sienta tan cómoda, pero fue un desafío que tome con muchas ganas, me gusta atreverme a hacer cosas diferentes que me saquen de mi zona de confort. Además de tener dos grandes amigas que me acompañaron que fueron Francia y Vale, por lo que me sentí súper cómoda y logramos un gran resultado”, comentó.