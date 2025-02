La reconocida cantautora venezolana Corina Smith celebra la felicidad de vivir la conquista amorosa en su nuevo sencillo, “Margarita”. La canción presume su talento indiscutible para contar sentimientos y transportar con facilidad a un mundo de emociones.

El sencillo toma como escenario la Isla de Margarita, de su natal Venezuela, para recordar la chispa que surgió con esa persona especial y cómo la vida los sorprende con la ilusión de un amor inesperado. “Me dice ‘Cori, sé que no nos conocemos’ / No te has ido / Y ya quiero verte de nuevo / Es que tenerte pa’ mí / Es lo que quiero”, expresa parte de la letra del tema pop urbano, subrayando la conexión entre ambos.

PUBLICIDAD

El romántico lanzamiento de “Margarita” llega con un “visualizer” que presenta a Corina Smith en una tarima mientras canta inspirada, arrullada por la brisa tropical de Isla de Margarita, donde se filmó. El momento recoge la felicidad de la artista al rememorar la química que los juntó y los momentos inolvidables junto a quien le ha robado el corazón.

“Me gusta celebrar el amor en todas sus expresiones. Soy apasionada de componer y que mis fans se reflejen en mis relatos. Les regalo esta canción para que crean que el sentimiento puede llegar cuando menos lo esperas”, expresó Corina Smith mediante comunicación escrita.

La canción y el video musical de “Margarita” están disponibles en las plataformas principales de música.

Corina Smith se mantiene dejando su huella en el panorama musical con su inigualable talento interpretativo para apoderarse de ritmos como el reguetón, el trap y el pop, entre otros. Su toque narrativo sobresale por su autenticidad y la certeza para resonar en millones que ven en sus vivencias un reflejo.

El álbum acústico “Triste Pero Siempre Mami” (2023) cuenta con millones de descargas en las principales plataformas digitales. “X Miami” (2022) y el EP “Antisocial” (2022) también forman parte de su exitosa discografía. Dentro de sus numerosos logros, Corina Smith cuenta con nominaciones a Premios Juventud, Premio Lo Nuestro y Premios Tu Música Urbano.

Entre sus numerosos trabajos destacables se incluye su participación a dúo con la estrella armenia Rosa Linn para la versión en español de la última entrega del éxito global “Universe”. También, su colaboración con Miky Woodz para el sencillo de trap “Mental Picture”.

El catálogo de Corina Smith incluye colaboraciones con Arcángel, Eladio Carrión, Álvaro Díaz, Darell, Noriel, Brray, Neutro Shorty, Big Soto, Lenny Tavárez, Villano Antillano, Chesca y Mora.