Amar no es una razón para continuar con quien te hace daño.

Bajo esta premisa, a través del sencillo Te voy a extrañar, la cantante urbana venezolana Corina Smith aprende a decir adiós a esa persona de la que todavía se siente enamorada, pero que con sus acciones la ha llevado a concluir que lo mejor es terminar la relación.

“Se trata de una conversación entre una expareja donde cada uno tenemos la versión de los hechos, de qué fue lo que pasó”, detalló en entrevista telefónica desde Miami, Florida, al hablar del tema que cuenta con la colaboración del artista urbano Lyanno.

“No lo puedo perdonar porque me hizo algo muy grave, así que no puedo estar con él”, añadió sobre la temática del sencillo, que describe como un dancehall melancólico.

“De parte de Lyanno, él se defiende como respuesta en la misma canción y va así como una discusión entre los dos donde admitimos que nos vamos a extrañar, pero no se puede estar juntos”.

La intérprete reveló que parte de sus vivencias la motivaron a componerla. “Me senté a escribir la canción con mi experiencia propia y creo que uno tiene unos límites en cuestión de la relación, de las cosas que uno quiere, de lo que está bien o está mal”, manifestó pensativa. “Me ha pasado que, aunque amo a la persona y me encanta, no creo que esté en la relación si no me dieron el 100 (por ciento)”.

El vídeo musical se filmó en Miami, Florida. “Trabajar con Lyanno fue increíble porque él es un artista urbano durísimo y de otro país, y en esta canción pudimos lograr una colaboración distinta y con una temática distinta. Me encantó trabajar con él”.

Al hablar de su interés en el mundo artístico repasa sus orígenes en una serie de televisión desde su adolescencia en su país, pero la ilusión por cantar creció con ella desde infancia.

“Siempre había soñado con ser cantante, desde chiquita. La música siempre había estado. Tocaba piano, batería”, recordó. Aunque la determinación está firme, el esfuerzo no ha sido sencillo.

“Algo difícil en la industria urbana ha sido ser mujer, sinceramente”, confesó. “La industria urbana tiene un 90% de hombres en general y entrar en una industria donde casi todos son hombres se puede presentar obstáculos”, añadió con frustración.

“Nunca me ha pasado nada grave de contar, pero sí me ha costado en algunos momentos como que probarme, levantar mi voz y hacerme escuchar”, reveló. “Recibir aprobación del hombre cuando yo soy mujer, tengo mi visión de lo que es mi proyecto”, añadió Corina, quien estudió economía y finanzas en la Universidad de Bentley en Massachusetts.

“En la realidad, cuando decidí hacerlo nunca pensé ejercer ese grado, pero sí quería ser una persona culta en este medio, quería ser inteligente. No quería que nadie pensara que yo solamente soy cantante y que no sabía de otra cosa”, expresó con firmeza. “Quería sentarme en una mesa a negociar un contrato y entender todo del negocio, no solo musical, sino en general”.