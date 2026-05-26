El Coro de la Escuela Especializada Libre de Música de Humacao Juan Peña Reyes participará el próximo 6 de junio en la 53a Temporada de Conciertos de Carnegie Hall en Nueva York junto con la New England’s Symphonic Ensemble. La oportunidad en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo marca un hito histórico para la institución y para la educación musical pública en Puerto Rico.

La invitación fue extendida por la directora y profesora Yelitza Green, como parte de una producción de Mid America Productions. El comunicado de prensa destaca que la agrupación, dirigida por la profesora Iris Martínez Ortiz desde agosto de 2022, formará parte de una masa coral internacional de estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico para interpretar el “Gloria” de Antonio Vivaldi.

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“Esta invitación es el resultado del trabajo y la dedicación de nuestros estudiantes. Representar a Humacao y a Puerto Rico en Carnegie Hall es un orgullo para toda nuestra comunidad escolar”, expresó mediante la nota de prensa Iris Martínez Ortiz, directora del coro.

La comunicación escrita adelantó que en esta ocasión, “el Coro de la EELMH compartirá escenario con el Coro de la Escuela Libre de Música de San Juan y una masa coral conformada por jóvenes de diversas escuelas, fortaleciendo el intercambio artístico entre ambas instituciones”.

Más sobre el Coro de la Escuela Libre de Música de Humacao

El Coro de la Escuela Libre de Música de Humacao celebra este año su 40 aniversario. Fue fundado en 1985 por la cantante y profesora Lesbia Ramírez López. Su primera presentación se realizó el 24 de abril de 1985 en el Colegio Universitario de Humacao, junto a la Banda y la Rondalla de la institución. Entre 2011 y 2019, bajo la dirección de la soprano puertorriqueña Melliangie Pérez.

Luego de tres años en pausa, el coro retomó actividades en agosto de 2022 bajo la dirección de la profesora Iris M. Martínez Ortiz. Desde entonces han participado en diversos eventos que incluyen la celebración del 125 aniversario de la Centenaria Banda Municipal de Humacao, donde acompañó al cantante Danny Rivera en “Yo quiero un Pueblo” y a la trovadora Victoria Sanabria en el poema “Oubao Moin” de Juan Antonio Corretjer. También participó en el concierto “Todo Amor” de la Banda Municipal como invitado especial junto al Cuarteto Los Hispanos de Puerto Rico.

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En abril de 2024, el coro recibió una clase magistral de la actriz y cantante de Broadway Cherry Torres, actualmente en el elenco de Hamilton. Para el año escolar 2024-25, Martínez fundó la Escolanía, coro para estudiantes de 7 a 11 años. En octubre de 2024, ambos coros participaron en la celebración del 55 aniversario de la Escuela Libre de Música de Humacao.

Como parte de su 40 aniversario, el coro inició las celebraciones en el Primer Festival Coral Interescolar de las Escuelas Especializadas Libres de Música de Puerto Rico en Ponce.

“La Escuela Especializada Libre de Música de Humacao Juan Peña Reyes, agradece a la Prof. Yelitza Green, a Mid America Productions y a Carnegie Hall por abrir sus puertas al talento puertorriqueño”, concluyó la comunicación escrita.