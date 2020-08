Corraliza, un novel cantautor puertorriqueño del género urbano, acaba de publicar uno de los dos primeros temas musicales que compuso para el lanzamiento de su carrera. Se trata de “2020”, una canción que resume, de una forma muy sencilla y humana, los fuertes acontecimientos acaecidos en este año, las grandes y maravillosas lecciones aprendidas y un homenaje a todos esos héroes anónimos que han apoyado al prójimo, más allá de su vida y propios intereses.

Desde un punto de vista joven, pero muy maduro y con un estilo muy particular, Corraliza no tuvo dudas en comenzar su carrera como profesional con un tema positivo. El mismo confirma que su generación es una sensible, consciente de las situaciones que vivimos, dispuesta a reconocer las virtudes de sus conciudadanos y comprometida con hacer de nuestro país y planeta uno mucho mejor, ahora y en el futuro.

PUBLICIDAD

…Y es que la vida cambia en un segundo

A veces pienso que se va a acabar el mundo

el mismo respeto pal rico que pal vagabundo

De qué vale el dinero

Si estás en una cama moribundo

Y por eso pido por los que se han ido

Por los que estamos y los que viven aquí afligidos

Los que tienen en los hospitales un ser querido

Aunque estemos distantes me siento más unido…

Así reza parte de la letra del sencillo que estrena digitalmente y en todas las redes sociales.

Corraliza comienza a escribir este tema el pasado mes de enero, tras de los fuertes temblores que sentimos y que tanto dolor y desasosiego trajeron a nuestro país. Luego de esos días, el artista se encontraba listo para lanzar su carrera cuando, el temor por la llegada del coronavirus se apoderó de todos y, lamentablemente, se hizo realidad el contagio en la Isla. Inclusive, Corraliza y parte de su familia resultaron positivos al COVID-19, experiencia que lo impactó de tal manera que decidió incluirla en el tema “2020”, lo que le dio otra dimensión y profundidad. Ya todos se encuentran en perfecto estado de salud y negativos al contagioso virus.

…Y quién diría que estaría al borde de la muerte

Me tumbaste y aunque no pueda verte

No fue suficiente a mi tú me hiciste más fuerte

Esto es una llamada pa’ que el mundo despierte

Y aunque nos encierren cantamos en los balcones

Que por estar ‘encerrau’ he ‘mezclau’ mil emociones

PUBLICIDAD

Que la vida no es un meme esperando a que yo reaccione

Que este es el año de cambio y abrir los corazones

“Siempre tuve en mi mente y corazón la música, el arte en general. Pero todo se fue dando poco a poco, fue fluyendo y las oportunidades llegaron. Mientras tanto, me disfrutaba todo lo que hacía hasta que tuve el chance de hacerlo profesionalmente, de presentarle al público lo que, humildemente, quiero aportar de una forma diferente: el mensaje de que tenemos que vivir confiados en que nada es imposible; que cualquier sueño se puede realizar, sea cual sea”, asegura el intérprete, cuyo nombre de pila es Jan Marco Corraliza.

Y he aprendido

Que al levantarme ya ‘toi’ bendecido

Que esté bien o este mal

No importa donde esté, soy agradecido

Mi madre tiembla mi madre llora

No tuve conciencia el necio ignora

Me olvide del tiempo y que no se demora

busco solución pa’ cambiar el ahora

Corraliza también opina que uno de los atributos más importantes del ser humano es el agradecimiento. Por esto, al final del tema “2020”, aparece un mensaje dedicado a los primeros respondedores y héroes de las diversas situaciones tan difíciles que nos ha tocado vivir durante este año.

Esta canción es un homenaje a los miles de hermanos que perdieron la VIDA a pesar

de luchar con todas sus fuerzas contra el Covid 19…

Un homenaje a todas esas personas que perdieron a un ser amado y, en muchas ocasiones, no pudieron darle un último adiós…

PUBLICIDAD

Dedicada a esos HÉROES trabajadores de la salud que ponen su vida en riesgo y dan

todo por salvar vidas y por el bienestar del prójimo…

Dedicado al año 2020 que nos ha enseñado a ser más compasivos, a luchar por la

vida, por los derechos humanos y la justicia...

¡AUNQUE SEPARADOS, ESTAMOS MÁS UNIDOS QUE NUNCA!

El tema “2020”, así como el otro que se lanza simultáneamente, llamado “Zona de peligro”, ya están disponibles en las plataformas favoritas de todos, entre ellas, YouTube, Spotify, Apple Music, Tidal, Pandora, Amazon Music y Google Music.