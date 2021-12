El sentimiento que surge de extrañar a un ser querido en la época festiva motivó a la creación del sencillo Como un regalo, interpretado por la novel cantante puertorriqueña Cory.

“Estamos supercontentos. Es algo refrescante para la familia, para tus amigos. Para mí es un honor poder hacer algo así en estas navidades”, mencionó Coraly M. González Santiago, su nombre verdadero. De paso, aclaró que la letra, que aborda el anhelo de compartir la temporada de fiestas con ese ser especial, no se limita a una relación de pareja.

“No necesariamente tiene que ser un amor. El tema es para todo tipo de persona”, sostuvo, y compartió cuánto echa de menos a su progenitora, quien vive fuera de Puerto Rico. De hecho, a los 10 años de edad, Cory se mudó a Texas junto a ella, y hace diez que regresó a su tierra natal.

“Mi mamá vive en Estados Unidos. La Navidad es muy especial para mí, pero también muy sentimental porque la extraño mucho”, confesó.

El video musical a cargo de Fantasma, Ocean Vi y MadeByHeights la presenta en una interacción con un invitado especial en la época de fiestas. El sencillo explora ritmos del R&B, uno de sus géneros favoritos.

“Estoy agradecida de poder sacar música. A mí me encanta mucho el R&B”, dijo la intérprete, quien creció con influencias como Rihanna, La India y Selena, entre otras. “(El tema) es refrescante y a la misma vez, con el propósito de llevar lo que es la Navidad”, afirmó.

“Estoy superemocionada de poder traer algo diferente a la mesa. Lo más que me gusta a mí, además de la música, es ser destacada en un género un poquito más diferente. Tenemos una propuesta de R&B con reguetón que estamos emocionados de poder traer a Puerto Rico”, resaltó como parte de su interés en dejar una huella en la industria musical.

“A mí me encanta hacer música en inglés, pero cuando vine para Puerto Rico, me di cuenta de lo mucho que me gusta la música en español”, expresó entusiasmada.

Previo al sencillo en promoción, dentro de su enfoque por abrirse paso como cantante, ha lanzado sencillos como Shutdown, La mala y Qué casualidad, entre otros.

Antes de dedicarse de lleno a su interés artístico, por años trabajó como maquillista en videos musicales y producciones de entretenimiento con artistas como Wisin & Yandel, Rauw Alejandro, Bad Bunny y Lyanno, entre otros. En uno de esos encuentros, el exponente urbano Miky Woodz le dio la oportunidad de cantar el coro de Lo haya todo o no haya nada.

“Eso fue cuando fui influencer y maquillista y trabaja para videos musicales. Uno de los directores que estaba trabajando con Miky Woodz le dijo que yo cantaba. Él fue donde mí y me presentó el tema. Es más una colaboración, no fue tanto como un featuring”.

Por otro lado, dentro de su imagen artística Cory destacó su interés en promover un estándar de belleza más centrado en el amor propio, que en estereotipos.

“Conocí a mi mejor amiga, que es stylist, hace aproximadamente cuatro o cinco años. Aprendí mucho de ella. Me encanta mucho la moda, sobre todo la moda urbana porque sé que me puedo expresar mucho más”, mencionó. “Para mí es importante tú como mujer sentirte cómoda y, al igual que me encanta vestirme muy femenina, también me encanta vestirme bastante cómoda”, enfatizó.