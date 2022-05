Cristian Castro sorprende con su cambio de look y las redes explotan Lo compararon con “Beetlejuice” y al Dr. Emmet Brown de Back to the Future.

"Perdóname Cristian pero tenía que hacerlo", escribió Elis en su clip en la mencionada red social.

El cantante mexicano Cristian Castro causó una ola de impresiones en las redes sociales tras una presentación en Venezuela en la que apareció con un extraño cambio de look.

El intérprete de "No podrás" ahora luce el cabello de color amarillo, largo y lo mantiene algo despeinado.

El furor por su imagen comenzó cuando el cantante venezolazo, Gustavo Elis, criticó la apariencia física del hijo de la actriz Verónica Castro.

@gustavoelistiktok Perdóname Cristian pero tenía que hacerlo 🙈🙈🙈🤣🤣😅 ♬ sonido original - Gustavo Elis

En su cuenta de la red social TikTok, el venezolano publicó un vídeo en el que compara a Castro con 'Beetlejuice', el famoso personaje que fue creado por Tim Burton y que fue interpretado por el actor Michael Keaton en el filme estrenado en 1988.

"Perdóname Cristian pero tenía que hacerlo", escribió Elis en su clip en la mencionada red social.

Como era de esperarse la imagen ya se ha convertido en un meme, sin embargo, muchos de sus fanáticos salieron rápidamente a defenderlo.

"Lo importante es la voz, muchos ya quisieran cantar así", "Pero canta como pocos", "No qué va, no era el momento para eso", "Pero canta mejor que Bad Bunny", "Con esa voz puede andar como quiera", fueron algunos de los mensajes publicados en las redes/ "A mí me recordó al Dr. Emmett Brown de la película Volver al Futuro",fue otro de los comentarios.