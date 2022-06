Antes de la noticia de la separación de Shakira y Gerard Piqué, el vídeo de “Te Felicito” ya era un éxito con una cifra de reproducciones muy elevada.

Y ahora tras el anuncio oficial de la ruptura, la canción ha pegado con más fuerza en el público, puesto que actualmente ya cuenta con más de 74 millones de reproducciones en Youtube.

El principal motivo de su éxito es por la letra, pues muchos lo han asociado a la situación que la artista colombiana y el central de Barcelona atraviesan en estos momentos. De hecho, “Te Felicito” trata sobre alguien que ha engañado a su pareja y que ha dañado emocionalmente a la otra persona.

La letra de la canción dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Me di cuenta de que lo tuyo es falso. Fue la gota que colmó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

Shakira, que interpreta el tema junto a Rauw Alejandro, mantiene una crítica constante a aquella persona que fue infiel, por lo que muchos encuentran paralelismos con lo ocurrido en la vida real entre la cantante y el jugador.

“Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos casas no la soporto”, cita la canción.

“Te Felicito” presenta música electrónica junto a una particular coreografía en la que ambos artistas imitan el baile de un robot.

El vídeo, rodado en Barcelona y dirigido por Jaume de la Iguana, fue publicado a finales de abril, y en su momento, cuando salió a la luz, no hubo ningún tipo de especulación sobre que pudiera ser un mensaje oculto para Piqué.