Nueva York. ¿Cuál es la canción del verano de 2026?

No hay una respuesta fácil. La división algorítmica sin duda influye en que este año no haya una elección obvia. ¿Adónde se fueron canciones como “Despacito” en 2017 u “Old Town Road” en 2019? El año pasado, algunos incluso se preguntaron si “Ordinary” de Alex Warren, una balada, no un temazo, calificaba, un giro respecto de los habituales éxitos animados y de buen rollo.

Sea cual sea tu estado de ánimo o tu estilo veraniego, The Associated Press encontró una canción para ponerle banda sonora a la temporada, reunida en una lista de reproducción de Spotify.

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La canción más grande del año y, por lo tanto, la canción del verano por defecto: “Choosin’ Texas”, Ella Langley

Ella Langley despegó apenas el año pasado con el tema retro “You Look Like You Love Me”, con Riley Green, pero es su himno de ruptura “Choosin’ Texas” el que la ha convertido en una estrella country de cruce. No solo ha pasado más tiempo en el número 1 del Billboard Hot 100 que cualquier otra canción este año, también tiene algunas de las letras más distintivas del año. “Siempre le encantó ‘Amarillo By Morning’”, canta en un verso particularmente melancólico, en referencia al clásico de George Strait. “Debí tomar eso como una advertencia”. En efecto.

Campeona anterior: “Luther”, Kendrick Lamar y SZA (2025)

Canción del verano para cuando pierdes la pelea, pero todavía te queda pelea por dentro: “Janice STFU”, Drake

Durante buena parte de 2025, Drake fue noticia sobre todo por su disputa con Kendrick Lamar. Se puede decir con seguridad que perdió esa guerra, pero está claro que no se va a ninguna parte; sigue siendo uno de los artistas más reproducidos de todos los tiempos. “Janice STFU” es el éxito indiscutible de “Iceman”, publicado en mayo, con su ya familiar interpolación de Lykke Li y una producción sombría.

Campeona anterior: “Nokia”, Drake (2025)

Canción del verano que comparte título con una película: “Midnight Sun (Girls Trip)”, Zara Larsson y PinkPantheress

Es el título de un drama romántico de 2018 protagonizado por Bella Thorne y un término usado para describir regiones alrededor del Círculo Polar Ártico. Pero en 2026, la frase “Midnight Sun” le pertenece a la estrella sueca del pop Zara Larsson. Es el título de su último álbum y de su sencillo principal, el ineludible eurodance-pop “Midnight Sun”, con una interpretación vocal elástica. El mes pasado, lanzó “Midnight Sun: Girls Trip”, una colección de remezclas con artistas que van desde Shakira y Robyn hasta Kehlani y la rapera JT y, por supuesto, PinkPantheress.

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Campeona anterior: “Breakfast at Tiffany’s”, Deep Blue Something (1995)

Canción del verano para It Girls de alta energía: “DANCE…”, Slayyyter

Ella es la “Wor$t Girl in America”, si hay que creerle al título pícaro de su álbum, pero también una de las nuevas grandes del pop. En el centro del disco está su vibrante opus de electro-pop “DANCE…”, perfecto para quienes han esperado pacientemente su salto al mainstream —y para quienes necesitan una buena excusa para salir a la pista.

Campeona anterior: “Bad Girls”, Donna Summer (1979)

Canción del verano para el público nostálgico: “I Just Might”, Bruno Mars

A comienzos de este año, el creador de éxitos Bruno Mars regresó con su primer álbum nuevo en 10 años, sostenido por el sencillo disco-pop-soul de buen ánimo “I Just Might”. La canción, con aire retro, es un respiro funk para días lentos o aburridos, y una que se escuchará en pistas de baile de bodas durante mucho tiempo.

Campeona anterior: “Red Red Wine”, UB40 (1983)

Canción del verano que llegó al comienzo del año: “Dracula (Jennie Remix)”, Tame Impala y Jennie

Hay una larga tradición de que la canción del verano llegue al inicio del año, te estamos mirando a ti, “drivers license” y “Boy’s a Liar PT. 2”. Este año, el título es para “Dracula” de Tame Impala, en particular, la remezcla con Jennie de Blackpink. “Run from the sunlight, Dracula”, armonizan, en una melodía vocal imposible de esquivar en TikTok y en el mundo real.

Campeona anterior: “NUEVAYoL”, Bad Bunny (2025)

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Canción del verano para quienes buscan un clásico de club: “Chévere (premium_remix)”, de Aria Vega y Ryan Castro

Un aspirante listo para el club a canción del verano debería ser fácil, ligero y amoroso. Ese es el caso de “Chévere (premium_remix)” de Aria Vega y Ryan Castro, donde un reguetón romántico reimaginado es perfecto para una fiesta en casa o para encontrar al amor de tu vida. Idealmente, ambas cosas.

Campeona anterior: “Break My Soul”, Beyoncé (2022)

Canción del verano para quienes conocen el poder de un buen puente: “The Cure”, Olivia Rodrigo

En la antesala de su mejor álbum hasta la fecha, “You seem pretty sad for a girl so in love”, Olivia Rodrigo lanzó “The Cure”. Marcó un paso gigante para la joven compositora, con guitarras oníricas, cuerdas orquestales y, lo más impactante de todo: su puente explosivo.

Campeona anterior: “Hollaback Girl”, Gwen Stefani (2005)

Canción del verano para quienes aman por igual la música, la moda y el cine: “SS26”, Charli xcx

Adiós, “BRAT”. La chica fiestera preeminente del panorama pop contemporáneo se enfrenta a un verano bastante bajón. “SS26”, una de las primeras canciones publicadas del próximo “Music, Fashion, Film” de Charli xcx, es sorprendentemente minimalista, con poco más que riffs de guitarra distorsionados y una producción que suena como un simple preset de teclado Casio. Es música rock, como prometió —pero hecha a su manera.

Campeona anterior: “Rhinestone Cowboy”, Glen Campbell (1975)

Canción para quienes viven como si fuera verano todo el año: “E85”, Don Toliver

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“On the highway with my significant lover (I love)” (En la carretera con mi pareja (a quien amo)), declara con soltura el cantautor-rapero Don Toliver en el estribillo de “E85”. “High octane, more fuel for your consumption” (Alto octanaje, más combustible para su consumo). Si hay una imagen más hecha para los meses calurosos del verano que ir por la autopista en un viaje con alguien a quien quieres, todavía no la hemos visto.

Campeona anterior: “Mi Gente”, J Balvin y Willy William (2017)

Canción del verano para soñadores junto al mar: “Swim”, BTS

La banda masculina de K-pop que cambió el juego, BTS, regresó tras una pausa musical de casi cuatro años con “ARIRANG”. El regreso estuvo encabezado por “Swim”, una canción contenida de alt-pop que aporta una especie de intimidad a su producción de escala de estadio. El “Swim” (nadar) aquí es metafórico, igual que el “dive” (bucear) del estribillo, sobre estar enamorado de alguien, pero el lenguaje acuático también funciona para evocar imágenes soñadoras junto a la piscina.

Campeona anterior: “Waterfalls”, TLC (1995)

Canción del verano para los anhelos: “Raindance”, Dave ft. Tems

El rapero británico Dave y la cantante nigeriana Tems se unen en el sencillo de afroswing “Raindance”, una canción dulce y sexy sobre querer formalizar. “Hold me close, don’t tell me goodnight / Are you down to get me?” (Abrázame fuerte, no me digas buenas noches / ¿Estás dispuesto a ir a buscarme?), cantan a dúo con aire soñador en el segundo verso. “Tell me when you’re ready, I’m ready” (Dime cuando estés listo, yo estoy listo).

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Campeona anterior: “Nineteen”, Tegan and Sara (2007)

Canción del verano para el público deportivo: “Dai Dai”, Shakira y Burna Boy

Este verano gira en torno al fútbol, así que, por supuesto, había que incluir una de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Dai Dai”. La superestrella colombiana Shakira y el ícono del afrobeats Burna Boy se unen en un tema pop enérgico e innegablemente global. Existe en la intersección de todas sus fortalezas: afrobeats y ritmos latinos, versos separados y complementarios, y un estribillo potente sobre la unidad.

Campeona anterior: “The Final Countdown”, Europe (1986)

Canción del verano para quienes están listos para dejar las peleas y volver a disfrutar la vida: “Horses & Divorces”, Kacey Musgraves y Miranda Lambert

No faltan grandes canciones en el álbum más reciente de Kacey Musgraves, “Middle of Nowhere”. Se podría argumentar que “Mexico Honey” o “Dry Spell” deberían estar aquí, pero ¿qué tal una canción con acordeones norteños y guitarra slide que además funciona como un remate pícaro a una pelea? El country con C mayúscula “Horses & Divorces” pone fin a la disputa entre músicas gracias a un amor compartido por beber y por Willie Nelson. ¿Qué podría ser más dulce?

Campeona anterior: “Girl, so confusing”, Charli xcx y Lorde (2024)