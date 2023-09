La ilusión de encontrar a esa persona especial para vivir una nueva oportunidad en el amor es la temática que inspira el nuevo tema de Cultura Profética, Para mí.

La canción romántica, que estrena hoy viernes junto con su video musical, también indaga en suponer dónde podría encontrarse esa compañía anhelada. “Está haciendo referencia a la historia de El principito con su flor, que es única y especial, a la idea de la búsqueda de la flor”, dijo Willy Rodríguez, líder y vocalista de la banda, al mencionar la obra famosa del francés Antoine de Saint-Exupéry. París, Brasil y Argentina son algunos de esos posibles escenarios en el mundo imaginario que presenta el sencillo al ritmo de reggae.

Rodríguez confesó que la letra revela mucho de su sentir y de su deseo por vivir una relación amorosa.

“Sí, habla de mí también, de mi búsqueda en estos momentos, de una manera bien esperanzadora y bonita, que es como me siento ahora”, reveló a través de la entrevista telefónica desde Chile. “Es lindo elaborar esta energía partiendo de los temas que habíamos lanzado, que es Caracoles, luego, Fuiste cruel, y Solo un eco”, destacó el también bajista de la agrupación integrada por Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (teclados) y Omar Silva (guitarra y bajo).

El intérprete, quien a finales del año pasado se divorció de Claire Delic, con quien se casó en 2015, manifestó sentirse en una etapa en la que disfruta una visión positiva sobre el deseo de un nuevo amor, en asuntos de pareja. “Pienso que la sanación es para siempre, y parte de eso será también empezar a compartir con otras personas”, manifestó pensativo. “Yo pienso que lo más importante de la sanación, es que las experiencias pasadas te ayuden a entender cómo no volver a errar, pero que no te cambie tu esencia, que no dejes de creer en la posibilidad, y ahí siento que estoy bien encaminado”.

De paso, expresó cuánto disfruta involucrarse en una relación duradera, distante de la modalidad en la que se promueve un encuentro pasajero. “La gente tiene miedo a comprometerse”, observa. “Cada vez va a ser más difícil que la gente se ame, y de manera real, porque está muy ensimismada. Y todo el mundo está como que en la carrera de conseguir algo, de lograr algo cada cual y no en unir fuerzas. Cada vez todo es un poquito más difícil”, prosiguió en su análisis, y reiteró que sigue firme en apostar a relaciones a largo plazo. “Yo sí creo en esos valores tradicionales del equipo, que es ser una familia, y los muchachos también”.

El video musical se realizó en Santiago de Chile, bajo la dirección de Natalia Montecinos. “Es una interpretación de su directora, Natalia, que fue increíble el trabajo de ella”, expuso complacido, y mencionó que la selección del protagonista para la historia estuvo a cargo de él. “Parece como un personaje de película italiana”.

La trama presenta al personaje rodeado de personas, pero con la sensación de soledad. “La escena principal, la primera, como empieza, a mí me evoca la escena final de la película El perfume. Es como una orgía. Obviamente, es más poético, me parece como una pintura barroca o impresionista”, describió. “Es como si estamos todos ahí, y está él como que vacío, porque obviamente él está deseando algo más, un poco más profundo, más real, y el amor que estamos tratando de emular, de evocar en esta canción. Él sigue en su búsqueda”.

Entre las escenas románticas se incluye a parejas del mismo sexo. “El amor es universal”, sostuvo Rodríguez. “Queríamos que se sintiera eso, y no algo específico de mí. Aunque la canción sí trata de mi experiencia personal, claro, obviamente yo estoy ahí desnudando bastante, pero a la misma vez, cuando uno hace música, lo lindo es que todo el mundo hace la canción suya basado en sus experiencias personales”.

La banda ganadora del Latin Grammy se encuentra en medio de su gira Por más, con destinos en Latinoamérica y Estados Unidos. “Ha sido lindísimo. Es muy loco decir esto de después de 27 años de carrera, pero siento que hay mucho que está por pasar”, resaltó orgulloso, y valoró el apoyo en los diversos países visitados, entre los que se incluyen Guatemala, Costa Rica, Perú, Honduras y Colombia. “Cada vez que vamos a un país nuevo vemos el crecimiento, vemos la energía de la gente, minutos, dos minutos de la gente gritando nada más. Ahora mismo en Guatemala tuvimos que pedirles que bajaran un poco para poder seguir cantando, porque no paraban. Es increíble”.

La próxima fecha de su presentación en Puerto Rico la vislumbran para el año próximo, cuando ya tienen fechas programadas para interpretar en Europa en países como Alemania, España, Francia e Inglaterra.