El boricua D-Alexis llega a conquistar el alma de los amantes del género urbano con su african beat y una letra llena de energía. Su nueva canción, “Freaky” cuenta con la colaboración de Rafa Pabón y Moffa.

El cantante cuenta que este tema salió a partir de un reto que le hizo un amigo cercano, el compositor y cantante late night jiggy. “Me retó a hacer un afrobeat porque él había escuchado varias canciones mías y me dijo que podía romper fácil un afrobeat. Le hice caso, empecé a escuchar pistas, no me tarde tanto en encontrar una y cuando la encontré lo primero que empiezo a tararear es el pre-coro “freaky freaky freaky…”, contó D-Alexis.

PUBLICIDAD

Como parte del lanzamiento, cuenta con la participación de la astróloga Chekinmela, quien está presente en la letra del tema, pues los cantantes hacen alusión a su acertada visión en el horóscopo del protagonista de esta historia. Lo que hace que este corte esté lleno de magia astral y mística musical.

Sobre el futuro de Freaky, D-Alexis expresa los mejores deseos y siente que este corte musical será vital para la construcción de su carrera.

“Espero que la gente la tenga en su playlist por mucho tiempo. Siento que es un tema que cae siempre cuando quieres rumbear, ir a la playa, de picnic con alguien o activarte antes de hacer algún trabajo. Le tengo mucha fe a este tema, le siento muy buenas vibras y de verdad el tema transmite muy buenas energías”.

El cantante además de presentar este nuevo track de su futuro EP llamado In The Meantime, continua trabajando para presentar una segunda producción de cerca de siete (7) canciones bajo el nombre de Unexpected, lo que al final deja un juego de palabras interesante para sus asiduos fanáticos, por el momento recomendamos esperar lo inesperado, esta frase vendrá a ser el nombre de su álbum en el cual se presentará la música unificada de estos dos EPs.

Freaky ya está en las principales plataformas digitales, el trabajo de distribución de este sencillo está a cargo de la disquera Cinq Music, que recientemente anunció una inversión de 100M de dólares en el mercado musical independiente.