Ya es oficial: la superestrella de la música urbana Daddy Yankee se despedirá del público boricua (y de todo el que llegue) desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre.

El anuncio oficial sucedió esta mañana luego de meses de espera. Originalmente el artista se presentaría en el Estadio Hiram Bithorn los pasados 6, 7 y 8 de enero, pero por alegados problemas de logística, fueron cancelados. Luego el cantante indicó que en medio de la gira “La última vuelta” tuvo una “caída contundente”, según la describió, y de la que se estaba recuperando.

Posterior a esto, trascendió que el Estadio Hiram Bithorn cerrará a partir de julio para unos trabajos de mejoras que se extenderán por un año.

La preventa de “La META”, comenzará el miércoles, 19 de abril a las 10:00 am y culminará el jueves 20 de abril a las 9:59 am. La preventa será solo para los clientes que adquirieron boletos para las funciones del Estadio Hiram Bithorn. El acceso que recibirán de Ticketera, los que tenían boletos comprados, obtendrán un descuento automático de $7.00 al precio original del boleto. Para más detalles visite a www.daddyyankee.com, establece el comunicado del evento producido por Mr. Sold Out, Raphy Pina.

“La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando que ruta coger, el camino fácil, pero corto, o el de los obstáculos pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su Isla con un sonido que salió del barrio. Hoy luego de tres décadas, me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Un movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a ‘LA META’. Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico. PR. Y esto lo vamos a celebrar con Reggaeton. Los veo en el Choliseo para todos juntos disfrutar de ‘La META’, expresó una de las figuras pioneras del reguetón.

El show que se presentará el popular Choliseo supone ser uno exclusivo para Puerto Rico y no una extensión de la gira “La última vuelta”, con la que el “Big Boss” se despidió del resto del mundo durante el 2023.

Con este regreso al coliseo, Daddy Yankee enfrenta el desafío de igualar o superar a quienes considera su mayor competencia en el género urbano, el dúo Wisin & Yandel, que en el pasado diciembre -también en su despedida como binomio- lograron 14 funciones en esa arena. Fue la primera vez que la tarima del Choliseo se mantuvo encendida hasta el 31 de diciembre, cuando “Los Extraterrestres”, despidieron el año 2022.

El Cartel Record advirtió que los conciertos de Puerto Rico serán los finales antes del retiro de Daddy Yankee de los escenarios.