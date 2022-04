La ayuda prometida por el cantante Daddy Yankee y el productor Raphy Pina a los afectados por los terremotos ocurridos en la isla a partir del 28 de diciembre comenzó a ser distribuida hoy.

Desde temprano en la mañana comenzaron a llegar a un área aledaña al Bahía Convention Center y Casino en Guayanilla camiones con cajas de agua, bolsas de hielo, neveritas, generadores de energía electrica y otros suministros que durante el día fueron repartidos a diferentes sectores del área sur, la más afectada por los sismos.

El artista arribó a mediodía al barrio Magas Abajo de Guayanilla, donde lo esperaba un gentío deseoso de saludarlo y tomarse un 'selfie' con él.

Tanto Daddy Yankee como Pina habían anticipado en sus redes sociales que se movilizarían hacia algunas de las áreas más afectadas para ofrecer ayuda, aunque no especificaron cuáles.

Tras la breve parada en Magas Abajo, interrumpida por una leve lluvia, la caravana fue escoltada por ocho motociclistas de la Policía hasta llegar al parque de pelota Javier Cedeño Lugo del Barrio Macaná en Guayanilla. Allí el "Big Boss" tardó en bajarse del vehículo en el que viajaba con el pelotero Javier Báez pues, según trascendió, deseaba evitar la exposición pública, algo difícil debido a la seguridad que los escoltaba.

La llegada del artista generó una gran excitación entre las personas. A Daddy Yankee se le hizo difícil desplazarse entre los cientos de personas, pero de todos modos consiguió saludar a varios de los presentes y dar un breve mensaje.

“Solidaridad, solidaridad. Seguir trabajando por el país. No perder la calma. Sabemos que estamos en tiempos un poco difíciles, pero no perder la fe y seguir adelante. Estoy bien orgulloso de Puerto Rico. Le hemos demostrado a todo el mundo una calidad increíble. Así es que, somos más los buenos en este país. Me pongo contento”, indicó antes de marcharse hacia Yauco.

Por su parte, el productor Raphy Pina, indicó que a su equipo le satisface observar la manera en la que el pueblo se ha movilizado, tanto así que en varios lugares la ayuda supera las expectativas.

“Hemos ido a a varios lugares y ya tienen provisiones. Eso deja mucho que decir de nosotros los boricuas. Y seguimos, de barrio en barrio, pueblito en pueblito, ahora vamos a Yauco. Hasta que se acabe todo lo que tenemos”, sostuvo el productor.

Junto con el artista se encuentra su socio, el productor Raphy Pina, quien desde hace varios días ha estado invitando en sus redes sociales a colaborar con esta iniciativa.