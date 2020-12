Daddy Yankee siempre tiene algo debajo de la manga para sorprender a su fanaticada. Hace unos días lo hizo con el tema “De vuelta pa’ la vuelta”, junto a Marc Anthony, y ahora viene con otro.

Se trata de “Corona”, como lo adelantó en su cuenta de Instagram.

“Al comienzo de la pandemia escribí esta canción, sin embargo en aquel momento varios pensamientos me detuvieron para presentárselas. Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor pues había aumentado casi 50 libras. Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado.

No era mi mejor momento ni el de muchos, por eso hoy les presento ‘CORONA’ para que juntos reflexionemos sobre lo que verdaderamente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos. Yo, dejé que mi condición física me detuviera en ese momento pero con este video dejo eso atrás y entendí que el cambio llega cuando así tú lo decides. ¡Disfruten ‘CORONA’ con la esperanza de que este capítulo de nuestras vidas se cierre muy pronto!”, reflexionó sobre el tema cuyo vídeo estrenará a las 7:00 de la noche, una hora antes de transmitir #DY2K20 parte 3″, especial que se verá por YouTube y todas las plataformas digitales.