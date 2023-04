No importa la cantidad de éxitos en la carrera de más de tres décadas, su primer gran éxito, “Gasolina”, continúa haciendo historia, elevando su nombre a espacios de suma importancia.

Trasciende esta mañana que el tema incluido en el álbum “Barrio fino” se convierte en el primer tema de reguetón en ser exaltado al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos junto con otras 24 grabaciones, entre estas, “Imagine”, de John Lennon y Yoko Ono, “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin, “Like a Virgin”, de Madonna, y “All I Want for Christmas Is you”, de Mariah Carey, según reportó El Nuevo Día.

La estrella de la música urbana compartió su orgullo a través de una publicación en las redes sociales en cuyo mensaje se remonta a sus inicios y cómo su tenacidad ha sido determinanante para mantenerse vigente después de poco más de 30 años de carrera.

“Para ese chamaco que creció en Santurce, una canción ‘Gasolina’, que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la Biblioteca del Congreso como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU. es algo que jamás soñé”, expresó por escrito junto con dos fotografías, una reflexiva en un contexto urbano, y otra que rememora las imágenes de promoción de “Barrio fino”. “Y lo más bonito que fue en español”, continuó.

Cuando haces la las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas, todo lo que sueñas puede ser posible” - Daddy Yankee, cantante y productor de música urbana

Otras canciones de voces puertorriqueñas que han sido incluidas en este importante registro son “Livin’ la vida loca”, de Ricky Martin/Draco Rosa; “Lamento boricano”, de Rafael Hernández, “Azúcar pa’ ti”, de Eddie Palmieri.

“Gasolina” fue grabada en el 2004. La revista Rolling Stones la escogió el año pasado como la mejor canción de reguetón de todos los tiempos, entre un total de 100 títulos.

Actualmente se espera por el anuncio de las fechas y lugar del concierto que marcará la despedida oficial del artista de los escenarios.