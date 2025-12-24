La estrella del género urbano Daddy Yankee será de unas de las figuras puertorriqueñas que dirá presente en “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026”, la transmisión de Despedida de Año más vista en Estados Unidos.

El cantante se unirá junto a la actriz y productora Roselyn Sánchez en la historia de más de 50 años del programa, con decenas de artistas presentándose desde Nueva York, Las Vegas, Chicago, Puerto Rico y más.

El espectáculo, que contará con la presencia de Diana Ross, quien será la estrella que le dará la bienvenida al año 2026, se podrá ver a partir de las 8:00 de la noche, a través de ABC y Hulu, al día siguiente.

PUBLICIDAD

La transmisión también se emitirá en vivo a través de más de 150 estaciones de iHeartRadio en todo el país y se transmitirá en vivo en la app de iHeartRadio, incluyendo Z100 New York, KIIS-FM Los Angeles, KISS FM Chicago, Q102 Philly, THE NEW MIX 102.9 Dallas, entre otras.

“Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026” contará con los presentadores Rita Ora, desde Nueva York, Chance the Rapper y Jamila Woods, en Chicago, Rob Gronkowski y Julianne Hough, en Las Vegas.

Otros artistas en Times Square incluyen Ciara, LE SSERAFIM, Little Big Town y Maren Morris, patrocinados por Carnival Cruise Line.

En la Costa Oeste se presentarán 4 Non Blondes, 50 Cent, 6lack, AJR, The All-American Rejects, BigXthaPlug, Charlie Puth, Demi Lovato, DJ Cassidy’s Pass the Mic Live! con Busta Rhymes, T.I. y Wyclef Jean, Goo Goo Dolls, Jess Glynne, Jessie Murph, Jordan Davis, KPop Demon Hunters: The Singing Voices of HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI), Leon Thomas, Mariah Carey, Madison Beer, New Kids on the Block, OneRepublic, Pitbull junto a Lil Jon y Filmore, Rick Springfield, Russell Dickerson, Tucker Wetmore y Zara Larsson.

Otras presentaciones incluyen Chappell Roan desde Kansas City y Post Malone desde Nashville.