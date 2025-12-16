El lunes se celebró la clínica inaugural de la prima Escuela de Baloncesto de la NBA en Puerto Rico en el Colegio Universitario de San Juan, sede oficial del programa, que ofrecerá programas de desarrollo para jóvenes de seis a 18 años, enfocados tanto en el crecimiento deportivo como en la formación de valores.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Municipio de San Juan, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), Multinational Insurance Company y Daddy Yankee celebraron ayer

“Estamos muy entusiasmados de lanzar por primera vez la Escuela de Baloncesto de la NBA en Puerto Rico, comenzando en San Juan. Esta iniciativa busca brindar a niños y jóvenes oportunidades de desarrollo tanto dentro como fuera de la cancha, en un entorno seguro que fomente el aprendizaje, la disciplina y valores fundamentales. Puerto Rico posee una sólida cultura de baloncesto, y queremos aportar con programas estructurados, clínicas y campamentos que inspiren a la próxima generación y fortalezcan su desarrollo integral. Este lanzamiento representa solo el inicio de un proyecto con visión de crecimiento en la Isla”, expresó la vicepresidenta y directora de desarrollo Juvenil Internacional de la NBA, Dawn Smith.

PUBLICIDAD

Por su parte, Rafael Carrero, el vicepresidente de Multinational Insurance Company, subrayó el impacto social y el compromiso sostenido de la empresa con el desarrollo juvenil y comunitario.

“Creemos firmemente en el poder del deporte como una herramienta de transformación social. Durante años hemos apostado al desarrollo integral de los jóvenes, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la excelencia, dentro y fuera de la cancha. En Puerto Rico, nuestro compromiso con el deporte trasciende el ámbito profesional y se enfoca en crear oportunidades reales para niños y jóvenes, impactando positivamente a nuestras comunidades. Esta alianza con la NBA refuerza esa visión y nos permite seguir impulsando el baloncesto como una plataforma de desarrollo, educación e impacto social”, afirmó Carrero.

La clínica inaugural contó además con la presencia de Daddy Yankee.

“No se trata únicamente de participar en el deporte, sino de crecer en valores humanos como el trabajo en equipo, el respeto, el amor y el liderazgo. Agradezco a los padres que hacen el esfuerzo de estar aquí hoy -como yo- apoyando a sus hijos. Siempre soñé con que existiera una escuela de la NBA en Puerto Rico para brindar mayores oportunidades a nuestros niños, y ver que ese sueño que tuve cuando llevaba a mi hijo a entrenar hoy se hace realidad, es motivo de gran orgullo”, dijo el artista.

La Escuela de Baloncesto de la NBA en Puerto Rico inició con clínicas juveniles, y se expandirá a un programa anual a principios de 2026. Los participantes también tendrán la oportunidad de integrarse a eventos y programas internacionales de desarrollo de la NBA durante el año.

El currículo del programa ha sido desarrollado por el Departamento de Operaciones Internacionales de Baloncesto de la NBA, en consulta con entrenadores, jugadores y especialistas en desarrollo de atletas, con el objetivo de ofrecer una formación integral tanto a jugadores como a padres y entrenadores.

Desde 2017, la NBA ha lanzado o anunciado Escuelas de Baloncesto en 25 países, impactando a más de 46,000 jugadores en 360 localidades a nivel mundial.