El reguetonero boricua Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, se encuentra en el Top 500 de los mejores álbumes de la historia con “Barrio fino”, que publicó el 13 de julio de 2004.

La lista fue publicada hoy por la revista estadounidense Rolling Stone, especializada en la cultura popular y en la música, y “El Big Boss” ocupa la posición 473.

“Justo cuando la radio pop latina estaba llegando a un punto donde en su mayoría se escuchaban baladas, el puertorriqueño Daddy Yankee prendió fuego a la industria con su obra de reguetón de 2004, Barrio Fino. Coronado por el impulso de su primer éxito internacional, “Gasolina”, el disco marcó un avance colosal, no solo para el rapero, sino para todo el género conocido como reguetón: una mezcla cruda de hip-hop y reggae, nacido en las calles ‘underground’ de San Juan”, destacó la revista.

“Barrio fino” se encuentra por encima de álbumes como: “Amor prohibido”, de Selena (479); “Born This Way”, de Lady Gaga (484); “Fine Line”, de Harry Styles (491); “II”, de Boyz II Men (495) y “Dónde Están los Ladrones” de Shakira (496).

La lista del Top 500 de los mejores álbumes de la historia de Rolling Stone se publicó por primera vez en 2003 y tuvo una pequeña actualización en 2012. Esta publicación es el artículo “más leído y discutido en la historia de la revista”, destacaron.

“Pero ninguna lista es definitiva: los gustos cambian, surgen nuevos géneros, la historia de la música se sigue reescribiendo. Así que decidimos rehacer nuestra lista de mejores álbumes desde cero”, añadió la revista.

Este año, las primeras cinco posiciones son para: The Beatles con “Abbey Road” (5); Stevie Wonder con “Songs in the Key of Life” (4); Joni Mitchell con “Blue” (3); The Beach Boys con “Pet Sounds” (2); y Marvin Gaye con “What’s Going On” (1).

¿Cómo lo hicieron?

Rolling Stone explicó que recibieron y tabularon listas de los 50 mejores álbumes de más de 300 artistas, productores, críticos y figuras de la industria musical, desde programadores de radio hasta directores de sellos discográficos.

El electorado incluye a Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish; artistas emergentes como H.E.R., Tierra Whack y Lindsey Jordan de Snail Mail; y músicos veteranos como Adam Clayton y Edge de U2, Raekwon del Wu-Tang Clan, Gene Simmons y Stevie Nicks.

Un total de 86 de los álbumes de la lista son de este siglo y 154 son nuevas incorporaciones que no estaban en las versiones de 2003 o 2012.

“Los clásicos siguen siendo los clásicos, pero el canon sigue creciendo y mejorando”, concluye la revista.