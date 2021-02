( The Associated Press )

Nueva York. Daft Punk, el dúo francés ganador del Grammy, anunció hoy que se separan después de 28 años.

Los artistas de música electrónica compartieron la noticia en un vídeo de casi ocho minutos llamado “Epilogue”. Un publicista del grupo confirmó la ruptura.

Compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, Daft Punk ha tenido un gran éxito a lo largo de los años, ganando seis premios Grammy y lanzando éxitos internacionales con “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” y “Get Lucky”

Lanzaron su álbum debut en 1993.