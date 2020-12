La música acompaña, inspira, calma... mueve las emociones. En búsqueda de provocar una reacción de alegría y paz para sus seguidores a través de las redes sociales y de la televisión, la presentadora y cantante Dagmar ofrece como regalo su interpretación del clásico villancico “El tamborilero”.

El estreno será al mediodía del último día de este año, a través de su nuevo canal en la red de vídeos YouTube, #ConéctateConDagmar. Posteriormente estará disponible para descargar en las plataformas de música digital.

“Esta canción, donde el mensaje es que lo que tengo es un tamborcito, es algo sencillo, pero que hizo sonreír a Dios, y dije, ‘Esta es la canción que quiero hacer’, no hice algo pomposo, que hubiera querido, porque con la pandemia no se puede, pero hice algo sencillo que espero que tenga el efecto de una sonrisa, de decir, ‘Ay, qué bien me siento’, ‘Ay, me encantó escucharla, me dio paz’, y decidí hacerlo. Yo lo necesito. Pienso que mucha gente lo necesita, porque hemos pasado muchas cosas difíciles, y hemos sido fuertes, hemos sido insistentes en seguir adelante, y eso es bueno, y eso hay que recalcarlo”, detalló la vocalista del origen de este trabajo especial.

PUBLICIDAD

La interpretación la complementa con un vídeo grabado en su hogar junto con un equipo de trabajo integrado por el maestro Ángel “Cucco” Peña (productor musical), Ángel Quiñones (cámara), José Antonio Iturbe (fotografía y edición) y Norwill Fragoso (directora). Para la grabación, la artista escogió un vestido folclórico de la compañía Jíbaro de Puerto Rico con unos diseños pintados a mano.

La música es una constante en la vida de Dagmar, como en la de la mayoría de las personas.

“La música siempre te acompaña en cualquier momento de tu vida”, destacó. “Cuando te enamoras tienes esa canción que siempre recuerdas, o la canción que escuchaste el día de tu boda, o la canción favorita de tu mamá, o de tu papá, o la tuya propia, o las canciones que puedes escuchar que son dedicadas a Dios, que te han tocado tu espíritu y te han ayudado a enfrentar una batalla. La música siempre está presente en nosotros. El ser humano es bien musical”, sostuvo la animadora del programa “Día a día”, de Telemundo, junto con Raymond Arrieta, Gil López y Nelson Del Valle.

La música va un poquito más allá de lo que es la piel, va a tu espíritu. Te mueve tanto que hay veces que escuchas temas y se te paran los pelos, y es que te tocó el espíritu” -Dagmar Rivera, cantante y animadora

Durante los cerca de 10 meses que se ha extendido la pandemia del COVID-19, la intérprete se ha mantenido activa en sus redes sociales, sea conduciendo el programa de televisión a distancia o publicando contenidos creados para mantenerse en conexión con la audiencia, y en eso, la música también ha estado presente.

Ahora que cuenta con el canal en YouTube los contenidos los irá diversificando, incluyendo tutoriales de maquillaje, recetas de cocina, entre otros temas.

Finalmente Dagmar espera que esta crisis de salud mueva a la gente a “darle importancia a lo que realmente la tiene, que es el amor y la unión”. Y, entre broma y en serio, comentó que esta experiencia nos grabará en la historia como “una de las generaciones más limpias”.