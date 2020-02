La decepción amorosa y el despecho que resulta de esta experiencia son temas que el intérprete urbano Dalex aborda en su sencillo Mejor, que estrenó el viernes pasado.

“Es un tema que trata sobre esta muchacha que no le va bien en la relación, y le estoy diciendo ‘¿viste?, te lo dije, conmigo te va mejor’”, mencionó sobre el tema que cuenta con la colaboración del artista panameño Sech, bajo el sello de Rich Music.

“Es bien bailable. El ritmo es un sonido refrescante, algo nuevo que sé que va a gustar mucho”, aseguró sobre el tema cuyo vídeo musical, a un día de publicado, sobrepasaba el millón de reproducciones en YouTube.

Cuando reflexiona sobre el asunto de dar oportunidades en el amor, el cantante apuesta a la comunicación en el intento de sacarla a flote.

“Soy bastante creyente de que los problemas se pueden arreglar hablando, siempre y cuando no se llegue a una falta de respeto, ya sea físicamente o que te fallen con otra persona”, dijo. “Siempre se puede intentar resolver las cosas, pero si llega un punto en que no se pueden entender, lo mejor sería separarse”.

Sobre la oportunidad de trabajar con Sech, lo ve como una muestra más de la buena química que los conecta.

“Nos pasamos trabajando bastante juntos. Hicimos lo que fue The Academy”, resaltó sobre el proyecto que incluyó colaboraciones de Justin Quiles, Lenny Tavárez, Feid y Cazzu, entre otros. “Fuera de la música, somos amigos, así que siempre está dispuesto a trabajar conmigo, igual yo con él”, añadió Pedro David Daleccio.

El vídeo musical del sencillo que formará parte de su próximo álbum, Modo avión, proyecta secuencias en un ambiente de pesadumbre. “Es un concepto bien diferente. Es un poco oscuro. A mí me pusieron con una corona más o menos como de (la serie) Game of Thrones, que tiene unos clavos de verdad”, compartió. “Es una corona súperpesada, y tuve que tenerla puesta, te diría, como por una hora, y ya me dolía el cuello”.

Hablar de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está pautado para principios de marzo, le produce mucha ilusión. “Venimos con reguetón y dancehall”, adelantó sobre la producción discográfica que contará con colaboraciones de Justin Quiles, Farruko y el panameño Yemil. “Le quise poner Modo avión porque tú sabes que cuando tú pones el teléfono en modo de avión, como que te desconectas, y este tipo de música que yo hice, cuando la escuches, es como para desconectarte del mundo”, destacó Dalex, nombrado como “Artista latino en ascenso” por Billboard.