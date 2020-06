Las altas y bajas forman parte del proceso de vivir. Pero para el influencer puertorriqueño Daniel El Travieso, la clave para levantarnos está en el enfoque que le demos a las circunstancias con las que nos encontremos.

Esta reflexión forma parte de lo que interesa llevar a través de su nuevo sencillo, Viviendo.

“Es sobre celebrar que tenemos vida y que estamos gozando, y que nos tenemos los unos a los otros. Es ese feeling de olvidar las cosas negativas, y enfocarnos en lo positivo junto con las amistades y la gente buena que está ahí para ti siempre”, destacó sobre la canción que compuso antes de la pandemia por el coronavirus, pero que ahora ve con un propósito muy a tono con la realidad que se está atravesando a nivel mundial.

“Es algo que tenía ya escrito, pero después, con todo esto, cogió otra vida y otro sentido”, resaltó el artista, quien la interpreta en una versión acústica.

“Es una guitarra y mi voz”, dijo sobre el sencillo que estrena hoy con su video. “Me gusta mucho lo que es bien simple, lo que tenga que ver con amor, que venga del corazón”, compartió. “Me gusta poner a la gente a bailar y brincar, pero de vez en cuando ese sentimiento viene superbién”, manifestó el artista, quien en 2018 lanzó la canción Alegría lógica como parte de su interés en sobresalir en la faceta de cantante.

“Todo este tiempo ha sido uno de mucha preparación”, reveló sobre un ambiente de mucha competencia. “A mí me gusta prepararme muy bien antes de lanzarme de lleno, y he estado preparándome intensamente, bien enfocado en lo que viene siendo encontrar mi voz en el estudio, mi estilo, y por dónde me encantaría lanzarme, lo que me gusta hacer y lo que no”, detalló el youtuber, creador de los personajes de la “Familia Travieso”.

“Llevo mucho tiempo en el estudio grabando música. Tengo muchísima música y ahora estoy en un proceso de mercadeo, de qué vamos a hacer con los temas y cómo los vamos a estar lanzando”, añadió con ilusión Daniel Ruiz Abaunza.

El artista promueve el reto #viviendotravieso, que permitirá a sus seguidores la oportunidad de realizar un dúo a través de la aplicación TikTok.

“La gente puede participar, cantar una versión del coro junto conmigo, y el más que me guste lo traigo para que salga en el remix de la canción. Así que es una oportunidad para talentos nuevos que estén allá afuera”, expresó el cantante, quien luce un cambio de imagen con una cabellera blanca.

“Quería algo fresh, quería volver a darle reset al botón del look porque no he sido alguien que ha estado bien pendiente a que tengo que vestirme de tal manera, o lucir de tal manera”, afirmó.

“A la ‘Familia Travieso’ les puse ropa nueva a todos, les di un giro musical a la serie, ahora tengo otra perrita para la serie. Hice un rebranding (rediseño) como quien dice, menos a mí”, mencionó sobre la motivación para su nuevo aspecto, que se dio sin tener en mente el resultado final.

“Cuando iba a pintarme el pelo, lo bleachean para pintarlo de otro color, y me miro al espejo y dije ‘me gusta blanco’ y se quedó así”, confesó entre risas, para comparar que el cabello “se ve blanco como ‘Elsa’ la de Frozen”.

Supera los tres billones

Uno de los logros que festeja el influencer es que su canal de comedia en YouTube, Daniel El Travieso Videos, superó los tres billones de vistas en la plataforma digital.

“Jamás en mi vida pensé que iba a lograr eso. Fue una bendición. Estoy súpercontento, súperagradecido con el apoyo que he recibido de todo el mundo porque ha sido algo que poco a poco ha crecido, todas mis plataformas, en todos lados”, celebró el youtuber sobre la acogida que ha tenido con los personajes de la Familia Travieso.

“Es algo que me ha llenado de felicidad porque en un sentido me dice que voy bien, voy por el camino correcto y que no tengo que preocuparme por nada, y seguir siendo yo, que eso lo más importante para mí, que todo lo que yo hago soy yo y no tengo que estar buscando qué tengo que hacer, qué es lo próximo que voy a hacer. Lo que yo sienta, lo hago y ha sido algo bien bonito”.

El número de suscriptores, que además de Puerto Rico incluye usuarios de México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, y España, entre otros países, asciende a 8,749,876.

“Es algo que he logrado por consistencia, dedicación, profesionalismo y paciencia”, valoró el artista, quien también cuenta con el canal Daniel El Travieso Música.