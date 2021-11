Les llegó el turno de cantar sus propios temas musicales.

Al ritmo de rock, reggae, balada y género urbano, la “Familia Travieso” estrenó el mes pasado la producción discográfica La caja de la música, en la que los personajes de este ocurrente clan buscan lucirse en una faceta que no los apartará de la idea de llevar humor y enseñanzas.

“Siempre he hecho mi música aparte como Daniel. Pero nunca había hecho esta conexión de decir ‘qué tal si los ‘Travieso’ cantan y se mezcla la música y la comedia de una manera orgánica, diferente’”, dijo Daniel Ruiz Abaunza, conocido como Daniel “El Travieso”.

PUBLICIDAD

“Es algo único. Nueve personajes cantando temas musicales como si fueran un grupo musical, sin embargo, interpretados todos por una sola persona. Quiero hacer ese challenge (reto)”, afirmó el creador de personajes como “Mamá Travieso”, “Papá Travieso”, “Güela”, “Chapi”, “Álex”, “Melissa” y “Abuelo Junior”, entre otros.

La caja de la música comenzó a tomar forma en el verano de este año. El proyecto cuenta con un extenso vídeo que, además de presentar los números musicales, expone una trama que incluye por primera vez al “Mago Badú”. “Es el intermediario entre los traviesos del mundo y la familia ‘Travieso’”, describió.

Una de las colaboraciones de esta producción discográfica de siete temas es la del exponente urbano Jon Z para el sencillo Quieres Munchies.

“Surgió muy orgánico ya que cuando yo lo conozco, él me empieza a cantar la canción de ‘Güela’ y dice que le encanta y que sus hijos y él se pasan cantándola. Le dije ‘vamos a hacer un remix’. Eso fue hace un año, que tengo esa canción guardada”.

El artista, que en 2019 realizó Daniel el Travieso pa’l teatro, compartió la intención de presentar un musical inspirado en el proyecto reciente.

“Van a salir las canciones de La caja de la música, pero también podríamos tener uno que otro de Daniel como solista”, adelantó la voz de Alegría lógica, Regresa Baby y Seguimos siendo panas. La gira será en abril del año próximo los días 8, 9 y 10 en el Coca Cola Music Hall, en San Juan. Además de su tierra natal, el cantante aspira a llevarla a otros destinos de Latinoamérica.

PUBLICIDAD

“Nunca me he presentado fuera de Puerto Rico, y de la gente que me ve, Puerto Rico es el número diez. En Colombia y Argentina hay como 700 millones de vistas. México, como 500 millones. Los planes son añadir países nuevos a la gira para poder visitar el mundo”, adelantó el también productor, quien resaltó qué hace única a esta familia que comenzó a dar a conocer hace cuatro años.

“Lo que la hace especial es lo genuina que es. Es una familia como cualquiera otra, pasando por las cosas que pasan las familias del mundo. Es como tener una ventanita para ver hacia dentro de la casa y ver que su familia y mi familia no es tan diferente”.

¡Bien enamorado!

El actor de 27 años repasó la felicidad de sorprender a su novia, la influencer mexicana Karen Barrera, para su propuesta matrimonial en septiembre de este año.

“Fue bien bonito. Fui para México para celebrar mi cumpleaños junto a ella. Yo estaba organizando para pedirle matrimonio ese día”, recordó Daniel. El intérprete compartió en sus redes sociales imágenes del momento.

“Mi familia viajó de sorpresa, así que ella pensaba que ellos me tenían una sorpresa a mí. No sabía de mi intención. Me tomó por sorpresa que vinieron para ver ese momento tan importante en mi vida”.

Daniel resaltó los atributos que lo mantienen convencido de que Karen es la persona ideal para convertirla en su esposa

“Me encanta quien soy con ella. Siempre saca lo mejor de mí. No me veo con absolutamente más nadie en el mundo, nunca más en mi vida, porque en verdad que es tremendo ser humano. Tiene un corazón increíble. Es bien inteligente. Hay muchas cualidades que tiene que, definitivamente, me tienen bien enamorado”, confesó sobre la joven de 20 años, que lo acompañó en el Especial de Halloween que estrenó el año pasado. “Es la seguridad que me da ella. Es increíble. No tengo duda nunca de mi amor por ella, ni nada negativo. Todo ha sido bien positivo siempre”.

PUBLICIDAD

La boda será en octubre del año próximo. “Es la fecha que queremos conseguir. Estamos precisamente en reuniones ya con wedding planners para escoger y empezar a trabajarlo”.

El enlace nupcial será en México. “Pero Karen, cuando nos casemos, viene a vivir a Puerto Rico”, expuso.

Si bien ambos viven en países distintos, la distancia no ha sido inconveniente para fortalecer sus lazos afectivos.

“No estamos mucho tiempo separados. No hemos estado un mes sin vernos. Siempre viaja o voy para allá. Siempre estamos en contacto viéndonos. Ella viene en Navidad con su familia para acá. Vamos a esquiar en enero. Siempre estamos viajando”.

La venta de boletos para el musical comenzará el 26 de noviembre (Black Friday), por lo que invita a estar pendientes a sus redes sociales para detalles sobre cómo adquirirlos.