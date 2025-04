“Me siento nervioso, pero entusiasmado porque es una nueva forma de llegar al público que me había visto de una forma y ahora lo hará de otra”, aseguró sentirse el cantante Daniel Rivera ante su debut como cantante de orquesta en su concierto “Si tú supieras”, este viernes, 4 de abril a las 8:30 p.m. en Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

El vocalista, quien estará acompañado por Riverita y su oquesta Noche Caliente, interpretará temas de salsa, merengue y bolero.

“Quiero que la gente me conozca como cantante de orquesta. Yo vengo de la tradición de muchos géneros, los he cantado todos. Este pasado año y medio grabé 18 temas de salsa en distintas colaboraciones. Con mi productor Orlando Sánchez grabé dos temas con la orquesta De la Sultana a La Habana. Hice una bomba (‘Mi gallo tartamudo’) que voy a estrenar en el show. Con productores en Venezuela grabé doce temas de Francisco Pérez Refile en los géneros de tango, salsa, cumbia, son cubano, baladas y bosanova”, sostuvo.

El veterano artista estrenará en su concierto el tema que da título al concierto, de la autoria de Willie Crespo, cantautor y exintegrante de la orquesta Costa Brava.

“Me sometió su tema inédito y me encantó. Es una salsa bien gorda que estoy seguro va a ser del agrado de los amantes del género. El público está invitado a bailar, porque es un show bailable. Quiero recrear los antiguos bailes de marquesina”, subrayó Rivera antes de revelar el nombre de sus artistas invitados.

“Es un junte generacional, todos hijos de grandes artista: Harold Morales, hijo de Andy Montañez e integrante del grupo Los hijos de la salsa; Ove, percursionista y nieto de la conguera Sonia López; y este servidor, hijo de Danny Rivera. Me agrada la idea de compartir el escenario con estos compañeros músicos, porque somos hijos de tradición, de reconocidos artistas del patio. Esto me recuerda los tiempos de los centros comunales, donde íbamos a bailar con las orquestas todo tipo de musica”.

Durante la presentación, los invitados van a tener la oportunidad de cantar solos y al final unirán sus talento.

“Van a tener su espacio para que el público conozca su talento más allá de la figura de sus progenitores. En mi caso es un honor ser hijo de una estrella tan grande como es mi padre, pero hace rato he ido probando quién soy. Ahora quiero que el público me conozca como cantante de orquesta y me dé una oportunidad como salsero”, afirmó.

“En mis más de 39 años de carrera he cantado de todo, lo que me falta es difusión. Con este show junto a Riverita y su orquesra, con quien he tenido grandes aciertos musicales, lo que pretendo es que me den una oportunidad. Si a Bad Bunny que no es salsero lo pautan en la radio, por qué no hay opción de que esa misma brecha se abra para mí y los demás”, cuestionó Daniel Rivera.

Los boletos están disponibles en Ticketera.