Un derroche de musica tropical matizada con romanticismo fue el ambiente que recreó el vocalista Daniel Rivera, hijo en su concierto “Ya son 40″, celebrado el pasado viernes en Moneró Cafe, Teatro & Bar de Caguas.

Como parte de la conmemoración de sus dos décadas de carrera, al drigirse al público con orgullo, Rivera estableció que, “Es fácil decir 40, pero para llegar es cuesta arriba, muchas puertas que tocar y pocas oportunidades se presentan. Por eso me vieron antes de comenzar el concierto de mesero”, manifestó Daniel Rivera.

“Ese fue mi primer trabajo en el 1985. Servía las mesas en el restaurante El cangrejito enamorado en la playa de Vega Alta para llegar a donde estor hoy”, abundó al finalizar el tema ”Mujer abre tu ventana”, con la que abrió su presentación.

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En sus más de tres horas de concierto, Daniel hizo un recorrido musical de canciones que grabó inicialmente en casetes hasta llegar a la era digital.

“Canten”, “No serás de mí” y “No lo digas” siguieron a la primera canción y sirvieron de ante sala al momento más esperado por el concurrido público: el encuentro con su famoso padre. Danny Rivera sorprendió a los presentes al salir entre el público, cantando el emblemático tema “Mi viejo” mientras caminaba hacia el escenario.

Los aplausos hicieron del momento el más sublime de la noche.

“La voz más importante de este hemifério, mi amado padre”, subrayó un emocionado Daniel Rivera al presentar a su progenitor.

Por su parte, Danny respondió: “Él nació en la canción, ya desde el vientre venía con deseos de cantar. Le daba muchas patadas a su madre porque quería salir corriendo rápido para hacer lo que está haciendo. Yo me siento orgulloso de que haya llegado a este punto”, puntualizó el veterano cantante seguido de una ovación.

Sus voces volvieron a unirse para interpretar “Como la hiedra”, tema que ambos grabaron en distintas versiones. El veterano cantante aprovechó la ocasión para complacer a sus fans y acompañado de su director musical Carlos “Pachito” Vega interpretó “Lo que calla el cantor” y “Si no eres tú”.

Otro momento de expectación se produjo con los testimonios de felicitación proyectados en pantalla de Julio del Río, productor del cantante; de Ketty Velilla, madre de Daniel Rivera; de su hija Mónica de Los Ángeles, su hermana María Laura y Ángelo, su sobrino.

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El concierto, animado por el locutor Ángel Mercado y el actor William Piedra, continúo con la participación de artistas invitados.

“Van a escuchar compañeros que son parte de mi existencia musical”, sostuvo Daniel Rivera antes del primero, el cantautor Papo Gely. También demostró su habilidad al piano Adlan Cruz, compañero de estudio de Rivera en la Escuela Libre de Música.

El virtuoso pianista acompañó a Daniel en “Vivir para ti”, de Glenn Monroig, canción que grabaron juntos en sus tiempos de estudiantes.

Tocó el turno a la cantante y profesora Jacky Capó, quien evocó mucho sentimiento al interpretar los temas “Piel canela” e “Incomprendido”, ambos de la autoría de su padre, el compositor Bobby Capó. De su hermano Bobito, padre de la megaestrella Pedro Capó, cantó “Ni más ni menos”.

“Es un verdadero placer estar aquí. Yo empecé como corista de otros cantantes y conocí a Daniel en el Festival OTI Nacional, celebrado en la Isla en 1992. En el mismo obtuve el tercer lugar. Pensé que él ganaría porque era el favorito, pero no fue así. El público se molestó mucho y se formó un revuelo grande. Después de ese momento no se celebró más el evento en la Isla”, recordó Capó.

Adean Cabán, hijo de Antonio Cabán Vale “El Topo”, despertó sentimientos de amor patrio al interpretar el éxito de su padre “Verde luz”, tema consierado por muchos boricuas como el segundo himno de Puerto Rico.

El cantautor Rafy Disdier fue el último invitado de la velada musical. A dos voces con Rivera interpretó el tango “Déjame hablarte”, de la autoría de su extinto padre, Edmundo Disdier. Además interpretó, acompañado de su guitarra, sus propias composiciones “Despierta” y ”Anoche”.

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A petición de los presentes cantó “Máscara”, otro clásico de su progenitor.

Una vez finalizó el desfile de cantantes Daniel Rivera regresó a quedarse con el escenario. Con su poderío vocal interpretó un puñado de canciones, entre las que incluyó “La brecha”, del maestro Pedro Rivera Toledo; “La pared”, tema de su más reciente disco “En tiempo de bolero”, el cual grabó con Riverita y su Orquesta, y “Madrigal”, que cantó en versión de salsa.

Finalizó su presentación con el tema “La jara”, de Orlando Congas Sánchez, cuyo título hace referencia a como en el pasado la comunidad boricua en Nueva York identificaba a la polícia. Mientras cantaba se proyectaba en pantalla un videoclip que grabó en La Perla y La placita de Santurce y en el que se le veía siendo arrestado por la uniformada,

“Gracias, muchas gracias por acompañarme”, dijo en su despedida al público que lo aplaudió y vitoreó.