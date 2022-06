El cantante Daniel Rivera, hijo, presentará un concierto el sábado 25 de junio, a las 8:30 de la noche, en el recién inaugurado Moneró Café Teatro & Bar, ubicado en el tercer nivel del Centro de Bellas Artes de Caguas.

El público podrá disfrutar de principio a fin de una versión renovada del exitoso recital denominado “Daniel le canta a Danny”, que ya había presentado en algunos escenarios de Puerto Rico.

“‘Daniel le canta a Danny’ es un concepto que lo hago en la necesidad de que la gente por todos estos años que canto -casi 36 años- me pide que interprete temas que fueron populares por Danny. En esa medida, quise resolver esto haciendo un recorrido discográfico de lo que yo viví como hijo detrás de cortinas, como parte de los coros en varias épocas y en calidad de cantante invitado solista. Así pude resolver con la gente, pero yo también dentro del repertorio de escoger no solo los éxitos que quieren escuchar -que son muchísimos- sino que selecciono algunas canciones que me gustan, que no fueron tan populares, pero se conocen. Yo segmento entonces el repertorio de la discografía desde el 1968 hasta el 1982. ¡De ahí fueron los temas escogidos!”, explicó mediante declaraciones escritas.

Daniel Rivera, hijo, puntualizó que “pueden llamarlo tributo u homenaje, pero yo no lo veo así. Sencillamente, me pongo como un comunicador, como un cantor, que fuera del aspecto de padre, quiere interpretar a su estilo, a mi manera de ser, esas canciones del Viejo”.

Fue en 2016 cuando el vocalista comenzó su travesía musical por distintos escenarios con “Daniel le canta a Danny”, ganándose elogios de la crítica y del pueblo, pero el azote del huracán María al año siguiente, los sismos que afectaron la zona suroeste del País, su mudanza temporera a Estados Unidos y la pandemia del Covid-19 imposibilitaron la continuación del espectáculo.

“Ahora quiero llevar esta oferta al público. Es buen tiempo para presentarlo porque la discografía es tanta que en un mismo año puedo hacer tres, cuatro o cinco shows de 20 temas cada uno y no repito. El reto viene en cómo elaboro el libreto con los comentarios sobre cómo vi el concepto de las carátulas, la importancia que tenía en el elepé, en el vinilo… No es necesariamente que yo las sepa, sino que por estar ahí de primera mano puedo tener un argumento en el show sobre cualquier cosa…”, puntualizó Daniel Rivera, hijo.

Aclaró, de inmediato, que “nunca he pretendido ser un imitador de nadie y menos del Viejo. Al contrario, siempre he tratado de mantener mi individualidad. Siempre he tratado de aprender y reconocer quién soy musicalmente… No van a ver a Danny Rivera, porque yo tengo un estilo muy personal. En un recinto tan íntimo, más libre soy de trabajar el show”.

El artista estremecerá a todos al cantar “Dos amantes”, “Amada amante” y “La distancia”, por mencionar algunos éxitos de Danny Rivera, más otros menos conocidos, pero igual de profundos y que disfruta entonar.

Daniel Rivera, hijo, enfatizó con orgullo que su famoso padre, “fue mi primera influencia musical dentro de otros maestros que tengo. No solo por su particular, única y maravillosa voz; por su visión y compromiso con las artes, con la patria y la justicia social… ¡Son regalos de la vida!”.

Compartió con su habitual sinceridad, “los padres y los hijos siempre tenemos algún tipo de diferencia, pero en estos últimos años, uno va entrando en edad, y la comprensión, la comunicación y el entendimiento van creciendo. Con los nietos se va extendiendo la familia, ese lazo poderoso que es lo que hace que podamos devolverle a la sociedad lo que nos da… De todo lo que nos han quitado, la soberanía de las artes en la nación puertorriqueña es lo más importante y él representa eso, y somos parte de eso”.

Daniel Rivera, hijo, adelantó únicamente que de su repertorio como solista presentará la canción “La jara”, una composición que denuncia la opresión policíaca tras el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, en una producción de Orlando Sánchez.

En su cita en el recién inaugurado Moneró Café Teatro & Bar, Daniel Rivera, hijo, estará acompañado del pianista Antonio “Coquito” Rodríguez (su director en los pasados 15 años), el legendario guitarrista y bajista Harry Fraticelli y el baterista Mickey Martínez.

El cantante está ilusionado por presentarse en este nuevo espacio cultural al mando del animador, animador e intérprete Carlos Esteban Fonseca y su esposa Sofía De la Cruz. “Desde que me enteré en los comienzos sobre la planificación del lugar, yo quería estar en las primeras ofertas en esta plaza de trabajo. Me encuentro muy feliz por la nueva oportunidad que le dan a los artistas que hacemos arte, sobre todo, por llevarse a cabo en la estructura del Centro de Bellas Artes de Caguas, ya que comparte el mismo caché”, agregó el vocalista, que se estableció otra vez en la Isla.

Daniel Rivera, hijo, se describe como un cantante popular -que no cultiva un género musical en específico- desde que comenzó su ascendente carrera en 1985, mientras cursaba el undécimo grado en la Escuela Libre de Música de San Juan.

En su vasta trayectoria ha grabado varios géneros y realizado colaboraciones con diferentes intérpretes como Danny Rivera, Antonio Cabán Vale y Zory Beveraggi, entre muchísimos otros, como también con agrupaciones como Alpha 4 y Grupo Amanecer. En 2006 estrenó su primer disco como solista, “Brindemos sin pena” (de corte navideño). En 2010 lanzó el disco de boleros “Daniel Rivera, como la hiedra” dedicado a Fernando Álvarez, y en 2012 presentó “Minero 34″ (de corte cristiano/ navideño) y luego el DVD “Vecino dame la mano” (inspiracional). Más recientemente, ha lanzado canciones como “Boricua hasta en las estrellas”, “La Jara” y próximamente deleitará con “El Amor incondicional”.

Para boletos de “Daniel le canta a Danny”, acceda a Ticketera.com.