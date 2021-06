Si lo hizo para las madres, por qué no hacerlo también para los padres. La artista Daniela Droz decidió que sí tomará un tiempo para celebrar a la figura paternal con una selección de canciones que apelan a la nostalgia y al amor en general.

El regalo musical que denominó “Papasitos y Doñijevos Live” será este sábado, 19 de junio, a las 8:00 p.m., a través de una transmisión en vivo desde la página de Facebook @DanielaDroz. Este nuevo homenaje musical es una respuesta a la buena acogida que tuvo el especial “Mamacitas y Doñi-Jevas Acústico”, que presentó el mes pasado en honor a las madres.

“La respuesta de la gente fue bien bonita. Para yo no haber hecho nada en la música por tanto tiempo y que tenga las vistas que tiene hasta ahora, está superchévere”, comentó de la retroalimentación que tuvo de la audiencia a través de su canal en YouTube.

Lo distinto esta vez será que cantará en vivo en un formato más informal y quizás hasta más personal.

“Estuve hablando con la gente a través de mi redes sociales, preguntándole qué canciones les gustaría escuchar y casi todas eran bien nostálgicas. ‘Querido viejo’, que canta Danny Rivera; otro tema de Pedro Capó, ‘Valió la pena’; ‘Demasiado bueno’, de Kany García; y por esa línea me voy, interpretando la nostalgia, que es bonito, pero también tenemos balance. Escogí otros temitas para no estar llorando todo el especial”, adelantó del contenido.

Para la cantante y actriz, su papá, Efraín Droz, es un pilar en su vida como en la de su hijo, Kenny Efraín.

“Es demasiado especial; mi papá de la mano de mi mamá, que he podido tener la bendición de tener a mis padres juntos, pues me formaron y mi papá sigue siendo una piedra bien importante en la cual yo me recuesto muchísimo. Tengo buenas conversaciones con mi papá, comparto lo más que puedo con mi papá. Mi hijo lo adora y él para mí es... puro amor”, compartió.

Sus progenitores residente en Puerto Rico mientras que ella está radicado en Orlando, Florida, por lo que frecuentemente viajan entre un lugar a otro para mantener la conexión afectiva.

Mientras, en términos profesionales, continúa cultivando nuevas audiencias en las redes sociales. Recientemente lanzó el podcast “Mi nombre es Yesenia”, en el que aborda diversos temas y los comenta desde la perspectiva de mujer, madre, hija, amiga, o según corresponda a la discusión.

Retomar la música es algo para lo que continúa trabajando sin prisa. “Sencillamente estoy acomodando el camino para que se dé”, afirmó.