En la carrera de Daniela Droz, la música es como esa pieza de ropa que se conserva en el clóset para usarla en ocasiones especiales, o cuando le llegue el mejor momento para lucirla.

El vestido de cantante se lo ha puesto y vuelto a quitar en múltiples ocasiones desde que debutó en la música tropical en las postrimerías de la década de 1990. Ha sido un quita y pon motivado por otras experiencias artísticas y personales que también quiso explorar.

Para su fortuna, siempre puede volver a revestirse de cantante y la celebración del Día de las Madres es una buena ocasión para ello. La artista decidió regalar el especial musical “Mamacitas y Doñi-Jevas Acústico”, a transmitirse el sábado 8 de abril, a las 8:00 p.m., desde su canal en la plataformas de vídeos YouTube.

Abordará la maternidad y el empoderamiento femenino con una selección de canciones, que incluirá temas de Alejandra Guzmán, Ednita Nazario, Natalia Jiménez, Jessy & Joy y Rocío Durcal, entre otras voces de la balada y el pop. Serán letras que, además, llamen la atención de esa generación de “doñi-jevas”, como ha bautizado a las mujeres que, como ella, entraron en la cuenta de los 40 años.

El tiempo para hacerlo se le dio sin excusas. Sus colaboraciones con Telemundo 31 y la emisora iHeart Radio en Orlando, Florida, donde reside junto con su hijo Kenny Efraín, cesaron como secuela de la pandemia, por lo que sin mucha planificación, encontró el momento para retomar el micrófono.

“Hace tiempo que no canto, cada vez que hago alguna bobería en redes sociales, la gente me pregunta, porque se acuerdan que hace muchos años es lo que una hacía, y dije, ‘Voy a hacer algo en la música, por qué no’”.

Pronto presentará un podcast bajo su nombre de pila.

El especial lo grabó en Golden Music Studios en un formato acústico con el acompañamiento de grupo de “músicos espectaculares”, con los que logró este regalo a las madres y celebración a la mujeres.

“En este momento siento que puedo darme la oportunidad de ponerme creativa a nivel musical. No sé qué Dios ponga en el camino, y cuál sea la puerta exacta que se abre a nivel del mensaje que voy a llevar a través de mi música o el ritmo, pero sí veo esa puerta abierta”, afirmó en entrevista telefónica.

Me siento en paz, me siento en armonía y creo que esas cosas aportan a que puedas hacer un proyecto bonito, sin prisa” - Daniela Droz, actriz, presentadora y cantante

Este especial con acceso gratuito será lo primero que presentará la actriz, presentadora y cantante como nuevo contenido en su canal de YouTube, el cual se propone reactivar para mantener el contacto directo con sus seguidores. Lo próximo será el estreno de un podcast, también dirigido a la audiencia de “doñi-jevas” que ha ido formando.

“El podcast será otra cosa, va a ser algo bien relax, donde la gente me va a ver como Yesenia Droz, y mi podcast se llama ‘Mi nombre es Yesenia’, porque voy a hablar desde el punto de vista de la mujer, la madre, la amiga, la que vive como todo el mundo, y le pasan 1,500 loqueras”, adelantó. “Las “doñi-jevas” es un vacilón que creé hace como dos años y el enfoque que le he dado ha sido bien bonito, porque es básicamente es que la mujer se jaye divina no importa la etapa que esté viviendo, porque después que pasan los 35 años y llegaron los 40, nos entra una crisis, y la intención a través de las doñi-jevas, es que está bien que me llames doñita, pero yo me jayo divina y soy una doñi-jevita, y se acabó”.

Kenny Efraín, otro talento en potencia

La sangre artística es innegable en el hijo de Daniel Droz y el reguetonero Ken-Y. Con siete de años de edad quisiera tener sus propias redes sociales para descargar por ahí el talento que crece con él. Los que no están completamente listos para verlo despuntar artísticamente, parecen ser los padres. Aún así, lo acompañarían en sus anhelos.

“Hay que apoyarlo, porque si él quiere hacer algo... A mí me apoyaron, a su papá también y lo horrible que hay es que te frustres porque no te dieron la oportunidad. Pero tengo que llevarlo, que él esté bien claro, que esto es en serio”, comentó la madre, actualmente dedicada de lleno a la maternidad y a redirigir sus proyectos profesionales.