Lo mejor es reflexionar con sinceridad sobre lo que sientes.

La cantante y actriz mexicana Danna Paola plantea a través del sencillo No bailes sola la indecisión de permanecer con una pareja actual, o darse la oportunidad con una persona nueva que llega a tu vida.

“Es un romanticismo actual, básicamente muy del siglo 21, del año 2020”, destacó sobre el tema mediante videollamada desde México, y expresó lo que entiende correcto en una situación similar.

“Que sean sinceros con su corazón. Evitemos las relaciones tóxicas”, manifestó pensativa. “Creo que hay mucha gente que a veces no entiende que el amor no se acaba, sino que se transforma, esa es un poco mi filosofía”, afirmó.

“La gente que está pasando por esta situación, tiene que valorar básicamente quedarse con la persona que realmente te valora y te admira, y que sea alguien que te haga mejor persona. Hay que tomar el riesgo siempre de ver por ti primero, tus sentimientos son prioridad, y mientras tú seas feliz y te sientas contento, siempre hay que serle fiel al corazón”, añadió convencida la intérprete, quien confesó que jamás ha pasado por una experiencia similar.

La emoción la aborda al hablar sobre la oportunidad de contar con la colaboración del cantante colombiano Sebastián Yatra para el tema.

“Ha sido una canción sorpresa. Ha sido algo súper espontáneo, genuino”, dijo. “Es de estos artistas apasionados por la música, muy perfeccionista, es algo que le admiro muchísimo a Seba”, reveló.

El vídeo musical supera las 10 millones de reproducciones en YouTube.

“Es un amor en el que estás con una persona que no te valora, no te quiere 100%, y de repente tu yo del futuro llega a darte un dispositivo para que encuentres a tu macho perfecto a través de un videojuego y te enamores”, resaltó sobre el clip con elementos futuristas, que plantea lo que quería llevar a nivel visual.

“Lo grabamos por separado”, aclaró, e hizo referencia a que el cantante hizo su parte en Colombia, y ella en México. “La idea original salió básicamente de mi cabezota y de mis locuras y de mi obsesión por el futuro, por los viajes en el tiempo, por los videojuegos. Siempre quise ser una Avatar 3D”, confesó, y atribuyó parte del éxito del video a la química entre ambos.

“Creo que tiene que ver mucho también con el buen rollo que hay entre Sebastián y yo. Nos hemos hecho muy buenos colegas también, virtualmente, porque nos hemos visto una vez en toda la vida”, analizó, y de vez, habló sobre los rumores que la han vinculado a nivel romántico con el vocalista.

“Somos supercolegas, somos artistas que están colaborando en una canción increíble”, dijo con énfasis para desmentir que tuviera que ver en el rompimiento del cantante con la actriz argentina Tini Stoessel.

“Estamos muy emocionados. Yo justo algo que estaba diciendo era que normalicemos la amistad entre un chico y una chica, y que no a fuerza tienen que tener un date, o salir o tener una relación sentimental. Creo que hay respetar muchísimo eso, por cada cosa que esté pasando, cada uno por su lado, y ya está”.

A su vez, manifestó que mantiene las puertas abiertas al amor.

“Hoy en día soy muy feliz soltera, pero bueno, tampoco me cierro al amor. Creo que el amor es una de las emociones más bonitas que hay en el universo, que no tiene género, que es universal”, expresó convencida, y aclaró que, si bien es cierto el rumor de que está conociendo a alguien en ese plano, insistió en que “no estoy saliendo con Sebastián, es mi amigo”.

Decir adiós a su papel de “Lucrecia Montesinos” en la serie española Élite (Netflix), no fue fácil. Pero se siente confiada en que declinar participar de la cuarta temporada, fue lo mejor.

“Es un proyecto que amo. Me cambió la vida. ‘Lucrecia’ es un personaje que siempre va dentro mío y que me enseñó tantas cosas”, resaltó. “Pero todavía estaba justo con todo el proyecto musical, y entonces en ese momento de decisión, decidí básicamente arriesgar todo por mi música y no hacer la cuarta temporada”.

Sin embargo, adelantó que no descarta que exista un regreso de su personaje.

“Estoy abierta a la posibilidad de hacer más temporadas, por supuesto, volver. Es un proyecto que le tengo mucho amor y cariño, y que tomar la decisión fue difícil, Me da mucha nostalgia”, confesó la actriz, quien anunció que trabaja en el lanzamiento de un álbum para finales de este año.