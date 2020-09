“Mucha sabrosura femenina boricua”.

Con estas palabras, el coreógrafo Danny Lugo y la actriz y modelo Denise Quiñones describen lo que se verá en el concepto del nuevo vídeo del también bailarín, quien se inspiró en el tema Perfecta, del cantautor Luis Fonsi, para resaltar la belleza y los movimientos de la beldad puertorriqueña.

“En toda la cuarentena he estado trabajando un concepto de baile donde monto una canción en particular, y sigo desarrollándola completa como creativo, y produciendo”, expuso Lugo, quien aspira a que se conozcan otras facetas en las que ha trabajado por años, incluyendo la que tiene que ver con elementos de producción.

“Cuando sale Perfecta, dije 'voy a hacer un dance concept video, y pensé en Denise, primero, porque trabajo con ella en Miss Universe Puerto Rico desde que comenzó (como directora) hace dos años, cuando me puso como creativo y coreógrafo, y porque la considero perfecta ante mis ojos. Además de su físico, es una persona superhumilde y dulce”, expresó convencido el coreógrafo, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia.

Lugo elogió el talento y la soltura de Miss Universe 2001 durante la filmación del proyecto de baile, disponible a través de su cuenta de Instagram.

“Fue una experiencia increíble porque me sorprendió la entrega de ella. Cuando se prende esa cámara, su proyección es inigualable, cómo ella se transforma, se muestra muy segura de sí misma”, afirmó complacido quien ha trabajado con Yolandita Monge y Olga Tañón, además de Luis Fonsi. “Como bailarina es una persona que está bien pendiente a los detalles, y tiene algo bueno, y es que no se cohíbe”.

El coreógrafo también resaltó otros atributos que la hicieron idónea para el concepto de su vídeo. “El tema Perfecta es una fusión de reguetón con ritmos latinos, que se necesita que tú tengas la cuestión de la calle en los movimientos. Denise tiene la mezcla perfecta porque tiene retentiva, sensualidad fina y la soltura. Ahí tú ves a una artista completa”.

Antes que cualquiera de sus roles, Denise Quiñones reconoció en el baile su pasión primaria.

El clip se filmó en Loíza, específicamente en el área de la Cueva María de la Cruz y en el puente Herrera, en la desembocadura del río con el mismo nombre. “Fue en una esquina con palmares, espectacular”, describió sobre esta última localidad. “Es un municipio particular con unas locaciones bien bonitas. En Piñones fue donde desarrollamos escenas del video de Despacito. En esta ocasión, otra vez fueron superamables en el municipio”, agradeció el bailarín, quien adelantó que trabaja en otro concepto de baile con un tema de la intérprete Ednita Nazario.

“Me fascina bailar”

La modelo Denise Quiñones manifestó sentirse muy a gusto con la oportunidad de colaborar con Lugo para este proyecto.

“Lo gocé un montón. Me fascina bailar”, afirmó emocionada la también actriz. “Danny y yo tenemos una amistad de muchos años, y también está la relación profesional”, confesó. “Cuando me llamó y me explicó el concepto que quería crear, y que quería que fuera la bailarina principal, ni lo pensé. Le dije ‘claro que sí’”.

Al ser abordada sobre la belleza que el coreógrafo resaltó en ella, y la inspiración que derivó con el tema Perfecta, la artista se mostró con modestia.

“Para mí realmente la perfección no existe. No hay nada malo en reconocer nuestras debilidades. Creo que el detalle importante es amarnos y aceptarnos aun con nuestras debilidades, aun con nuestros defectos. Saber que los tenemos, pero que es parte de nuestra naturaleza humana, y amarnos incondicionalmente”.

El resultado final del vídeo la llena de entusiasmo.

“Estoy con un grupo de bailarinas increíbles. Vamos a ver mucho flow, como se dice en el baile. La canción es buenísima. Está muy pegajosa, así que hay mucho ritmo, mucha belleza puertorriqueña, también”.

La ocasión sirvió para rememorar una vez más cuánto la nutre esta faceta artística. “Es mi primera pasión. El sentimiento que me da es un placer, me da alegría. No recuerdo un instante donde no estuviese bailando”, confesó pensativa la ex reina de belleza, quien destacó que desde sus tres o cuatro años comenzó a mostrar su inclinación por el baile.

Precisamente, desde poco antes de la pandemia había retomado clases para repasar los movimientos de este arte.

“Estaba tomando muchas clases en la semana, en diferentes academias, lo más que podía, pero con la pandemia se complicó”, afirmó la actriz, quien poco después retomó la oportunidad con la coreógrafa Génesis Rivera. “Es mi maestra. Me empezó a dar clases privadas porque con las clases grupales se me hace complicado todavía hacer cualquier tipo de ejercicio con la mascarilla puesta, así que somos solamente nosotras y con una distancia entre ambas”.