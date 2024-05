Conseguir el amor verdadero, añorar un mejor mundo y arraigar sus raíces en la música pop llevó a Danny Ocean a despojarse de sus preocupaciones y encontrar la luz en la oscuridad con su tercer álbum de larga duración, “Reflexa”, que lanza este viernes en plataformas digitales.

El cantante habló con Primera Hora sobre el lanzamiento del nuevo proyecto que recoge cómo fue su proceso de internalizar las experiencias que tuvo durante su pasada gira de conciertos que celebró en distintas cuidades de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. El también productor aseguró que, más allá de reflejar su introspección musical, este trabajo busca inspirar a la audiencia a conseguir la fortaleza necesaria para realizar sus metas en medio de situaciones difíciles.

PUBLICIDAD

“Yo quería dejar algo positivo conmigo, quería música que dejara algo positivo en las personas, quería darle todos los honores al amor, siento que, con tanta saturación de información, tantas cosas locas sucediendo en el mundo, creo que, más que nunca, estamos gritando porque queremos enamorarnos, queremos estar con alguien, no queremos estar solos, queremos compartir nuestras cosas”, expresó el intérprete de “Me rehúso”, canción que ha acumulado más de 1,900 millones de vistas en YouTube.

Un ejemplo de esta manifestación se refleja en “Cero condiciones”, un sencillo que cuestiona la conformidad ante las injusticias utilizando como referente la melodía que salía de los “fajr” -una de las oraciones diarias que realizan los practicantes del islam- que despertó al venezolano cada amanecer durante su estadía en Azerbaiján y Estanbul hace un año, el conocido “dembow” del reguetón y el ritmo progresivo de la música “house”.

“Quería un mensaje contra cualquier tipo de autoridad y que el único que nos puede juzgar es el espejo que refleja nuestro proceso interno”, expresó Daniel Alejandro Morales Reyes, nombre de pila del exponente, al tiempo que comentó que este tema refleja su naturaleza artística donde le saca tela a las ocurrencias de su vida y le pone sonido a las verdades que necesita reconocer.

“Reflexa” también cuenta con otros 11 temas, como “Ley universal”, donde refleja el deseo del caraqueño para encontrar a esa persona con quien conecte de manera tan natural como la gravedad, y “La idea de amarme”, con el que afirma la importancia de promulgar el amor propio y reconocer el valor que tiene cada uno como individuo.

PUBLICIDAD

“A veces, nos toca entender que hay gente que nos quieren por como ellos quieren que seamos, pero no por quienes realmente somos, y a la medida que uno crece como persona, uno se encuentra en ese tipo de situación con distintas personas, ya sea con amigos, en relaciones, hasta con familiares. Quería hablar de la importancia de que las personas te deben querer por quien tú eres, que te den crédito por las cualidades bonitas que tenemos como personas”, destacó.

“Reflexa” se lanzará a una semana de que el cantante conecte una vez más con sus fans en México con una serie de 17 conciertos que se extenderá desde el 10 de mayo hasta el 11 de julio. Entre las funciones que realizará en el país centroamericano, ya cuenta con funciones completamente vendidas en Guadalajara, Ciudad de México y Toluca.

“Yo no soy nadie para decirle cómo asumir lo que la gente sienta por mi trabajo, yo escribo cosas que son mías, y si la gente conecta de una manera personal, o simplemente vacila con mi música, eso es una opinión de ellos, eso no lo controlo yo. Lo que sí sé es que tengo estas funciones, que me agarran justamente con el lanzamiento de este álbum y me da la oportunidad de salir a cantarlo. A medida que voy cantando, a medida que entre a más páises, tendré la oportunidad de sumergirme más en este proyecto y entendiendo a las personas que escuchan este trabajo”, sostuvo.