Se confiesa como un adicto a la música. Su intención principal al crear temas es darle forma a las ideas que asoman en su mente. El reconocimiento mayor o los galardones no son una prioridad en sus intereses artísticos.

Por eso cuando llegó el éxito con el tema Me rehúso, que lanzó en 2016, lo marcó fuerte.

“Me cambió la vida de la noche a la mañana”, expresó pensativo a Primera Hora el cantante venezolano Danny Ocean mediante videollamada desde República Dominicana, donde se encontraba en asuntos de trabajo. “Esa canción fue un monstruo. Fue una bendición. Me explico”, añadió mientras con su pausado temple rebuscaba en ese pasado.

PUBLICIDAD

“Esa fue la primera canción que yo puse en las plataformas y en todos los lugares y se fue viral. Yo no venía con una trayectoria maciza como artista, y entonces básicamente la canción fue una bendición. Fue una canción que me permitió consolidar mi sonido de cierta manera, pero con la canción también me tocó aprender muchas cosas rápido en ese momento. Fue como que, están pasando muchas cosas, y también fue un monstruo en su tiempo”, sostuvo sobre el proceso de asimilar la amplia exposición internacional.

“Me gusta más el proceso (de crear). Tengo una adicción a la música y mi relación con la música es muy íntima. Quería hacer música, y ya”, añadió sobre la conexión artística que comenzó a despuntar en su niñez. “Fue una bendición, pero al mismo tiempo son esos retos donde te toca manejar muchas cosas y digerir mucha información”, insistió Daniel Alejandro Morales Reyes, quien compartió el trasfondo que dio origen al tema que ha superado dos mil millones de reproducciones en YouTube entre el vídeo oficial y el de audio.

“Yo había emigrado para Miami (Florida) el 2015. Me había tocado dejar a una persona atrás, una chica con la que yo estaba en ese momento. Tres meses después nos vimos. Ella fue a Miami y fue por una semana. Fue un momentico como que de luz”, recordó con nostalgia el cantautor, quien reside en Florida desde sus 23 años.

“Me acuerdo que se aproximaba el 14 de febrero y quería regalarle algo y no tenía cómo hacerle llegar algo en Venezuela, así que lo que decidí fue hacer una canción. Tenía una pista, había hecho el instrumental de Me rehúso antes de irme para Miami, y me lo había llevado. Cuando me senté a escribir la canción, me di cuenta que había una connotación política y social detrás”, manifestó sobre la composición que plantea una despedida.

PUBLICIDAD

“Tenía no nada más una canción, sino una manera de expresar por qué tenemos que dejar atrás por necesidad, y no por elección. Tú sabes la crisis humanitaria que vive el país (Venezuela), entonces fueron bastantes sentimientos encontrados, encerrados en una sola pieza, y entiendo que es una de las cosas que hace que sea una canción que es bastante honesta. No soy el único con esta historia, y creo que esta canción hizo marcar una generación de venezolanos, muchos venezolanos, que estamos emigrando en este momento”.

Su trayectoria musical, con ritmos que incluyen fusiones con reguetón, dancehall, demdow y pop latino, ha ido fortaleciéndose con nuevas propuestas, algunas en solitario, y otras con colaboraciones como la que promueve en la actualidad. Se trata de Cuántas veces, que cuenta con la voz del puertorriqueño Justin Quiles y la producción del colombiano Ovy On The Drums, quienes también aportaron en la composición del tema.

“Es esta invitación a ese hombre o la mujer a hablarle claro si no quieres a la pareja, la verdad, porque es la única manera que te hace sentir libre en cierta manera”. El tema le sigue a Pronto, que también formará parte de su segundo álbum.

No es la primera vez que une su voz con la de Quiles, con quien trabajó en el tema Cuando amanezca, que también cuenta con la colaboración de Nibal y Feid.

“Admiro muchísimo su trabajo. Lo respeto muchísimo. Tiene un lápiz bastante pesado y soy muy fan de su voz”.

Del mismo modo, resaltó la química que lo une al productor colombiano.

PUBLICIDAD

“Ovy es un fenómeno. Lo quiero muchísimo, y como productor y como artista es una persona muy dedicada”, manifestó el también diseñador gráfico, quien compartió cómo este conocimiento ha complementado su carrera profesional.

“Sentía que no era un buen momento para estudiar música en Venezuela. Ya había emprendido la música por un lado y dije ‘voy a educarme en algo que sé que va a complementar mi música’. Me enamoré del diseño y a medida que iba estudiando, me iba dando cuenta que hacer música y diseñar es lo mismo, lo único que uno es con un micrófono y el otro es con un pincel”, comparó.

“Lo bonito de ese proceso fue cómo el primer álbum lo diseñé yo gráficamente. No tenía tampoco dinero para pagarle a un diseñador y era mejor para mí aprender a diseñar”, subrayó el cantante de 28 años, quien con una amplia sonrisa declaró que en asuntos del amor “el corazón está en un sitio que está aprendiendo muchas cosas, y también está digiriendo mucha información, pero le gusta alguien, sin duda”.