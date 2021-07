Con una letra llena de coqueteo discreto y un pegajoso ritmo, el artista urbano Danny Ocean presenta Apartamento, el tercer sencillo con el cual el artista venezolano complace a sus fanáticos este año.

Apartamento trata sobre el sentimiento que surge de ver todos los días de lejos a una chica hermosa en el edificio de enfrente, sin saber quién es, ni hablarle nunca, la imaginación se echa a volar y surge Apartamento con el característico sonido de Danny Ocean, su bailable dembow y su inigualable voz.

Apartamento llega después del éxito alcanzado con Pronto y Cuantas veces junto al puertorriqueño Justin Quiles, sencillos que suman más de 30 millones de streams y más de 24 millones vistas en YouTube.

Apartamento fue escrita por el mismo artista, grabada en Miami, Florida, bajo la producción de Diego Raposo y Coproducida por Danny Ocean; mientras la mezcla y la masterización estuvo a cargo del reconocido colombiano Mosty.

El tema se estrenó junto con un videoclip, en donde muestra a Danny Ocean en un apartamento, rodeado de vecinos y coloridas escenas que resaltan a la vecina que Danny le dedica la canción y con la cual quisiera poder coincidir. Dirigido por Alpernia & Nehomar, producido por Entre Familia Films y grabado en Barcelona, España en La Casa De La Seda y Casa Felip.

A Danny Ocean lo nombraron como el primer artista solista en alcanzar un billón de streams con su hit single Me rehuso, y ha colaborado con artistas como Karol G, Ovy on the Drums, Lagos, Dylan Fuentes entre otros y continúa trabajando en más música.