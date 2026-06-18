Luego de presentarse a casa llena en sus pasados conciertos en Ponce y San Juan, y a petición popular, el cantautor puertorriqueño Danny Rivera abre una nueva función de su concierto “Inolvidable” el 9 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

En las pasadas funciones Danny Rivera demostró por qué es una de las voces más importantes de Hispanoamérica. Interpretó sus más grandes éxitos y canciones que dentro del pentagrama musical se han convertido en clásicos.

“Estoy sumamente agradecido con el público por el respaldo, sobre todo, por el amor. Han sido conciertos donde la conexión es hermosa. Escucharlos cantar estas emblemáticas canciones es realmente Inolvidable”, expresó el vocalista.

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Como invitados especiales estarán nuevamente el prestigioso Trío Los Andinos y la intérprete Mónica Plácido, la nueva estrella de la canción popular universal. La orquesta estará dirigida por Carlos “Pachito” Vega, junto a otros músicos que son parte de la familia musical de Danny.

Este concierto está dedicado al gran maestro de la radio puertorriqueña y antillana José Manuel Rodríguez, creador del famoso programa radial “Canciones inolvidables”, quien falleció en los pasados meses.

Los boletos están disponibles en Ticketera (www.ticketera.com)