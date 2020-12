Cómplice de incontables amores. Mente prodigiosa que tradujo en versos los sentimientos más profundos, y ahora quedan grabados en más de 400 canciones. Talento que rebasó generaciones que seguramente hoy lo recuerdan cantando alguno de sus clásicos románticos, Somos novios, La media vuelta, Contigo aprendí y No sé tú.

El maestro del bolero y la balada latinoamericana, Armando Manzanero, falleció este lunes, a los 85 años, por complicaciones renales, según informó la manejadora Laura Blum, a Prensa Asociada. El cantautor mexicano fue diagnosticado con COVID-19 el pasado 17 de diciembre y cinco días después fue intubado. No obstante, la representante indicó a Prensa Asociada que el artista había superado el coronavirus, no así unos fallos en los riñones.

La noticia del fallecimiento se dispersó rápidamente en las redes sociales y medios de comunicación en horas de la mañana, provocando un luto general entre sus seguidores a nivel mundial y sus colegas en la música, quienes en su mayoría lo recordaron como el gran maestro de la canción romántica. Entre ellos, Ednita Nazario, Pablo Alborán, Ricky Martin, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Kany García, Luis Fonsi, Carlos Vives, y Maluma.

Sus restos serían cremados y posteriormente llevados a su natal Mérida, en México.

El laureado cantautor tocó el corazón de quien ha estado enamorado, convirtiéndose en el cupido de historias imposibles de contar. Fue, lo que el cantante Danny Rivera describe como un conspirador del amor, además de un hombre con unas “capacidades humanas hermosas”, bromista natural, perfeccionista, “un caballero que tenía siempre una sonrisa y una buena palabra para el compañero que estaba compartiendo con él su escenario”.

“Cada canción de Manzanero visitó el alma de cada enamorado; cada enamorado conoció a Manzanero porque ese enamorado y su corazón y su enamorada eran los amantes que estaban en el corazón de Manzanero”, destacó el cantor, agradecido de haber disfrutado de esta nueva leyenda de la música en el plano de amigo y artista.

“Manzanero era un amigo de muchos años, con quien tuve el privilegio en febrero pasado de estar juntos en el escenario de Bellas Artes en Puerto Rico, y enseguida que me dieron la noticia esta mañana, estaba sentado donde siempre acostumbro sentarme a meditar un poco y había una lluvia, y lo primero que pensé fue, ‘Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú' (de la canción ‘Esta tarde vi llover’). Esa frase de él, y esa ausencia de eso que relata la canción la traspuse a él, que se iba, que se va de nosotros, y entonces sentí una gran tristeza y a la misma vez un gran privilegio de haber estado con él”, destacó.

Ambos artistas solían comunicarse por teléfono y visitarse, e intercambiar canciones. Tres meses antes del encuentro en el concierto “El bolero nos une” en el Centro de Bellas Artes, Danny Rivera aprovechó una visita a Ciudad de México para sentarse con él a organizarlo que llevarían al escenario.

“Nos reunimos en un desayuno muy exquisito, y le dije, ‘Le traigo un título, a ver si lo aprueba’, y le dije, ‘El bolero nos une’, y me dijo, ‘Me gusta Danny, ese va a ser el título’, y le dije que es una canción que le escribí para ver si la podemos cantar juntos, pero en el trajín de las cosas él no se la aprendió muy bien y no se atrevió a cantarla, pero yo la canté. Es una canción que ahora tengo que grabarla como homenaje a él, además de la canción ‘A propósito de mí’, que fue donde se presentó por primera vez y es mi forma de agradecimiento al maestro”, compartió Rivera.

A propósito de mí es una colaboración de Manzanero con José Ceballos, que le entregó a su amigo boricua para que la grabara. “Le envié la canción, no sé si le dio tiempo a escucharla, porque ya estaba intubado y todo eso, pero de pronto su esencia pues crea ahora algo más impactante”.

Ahora Manzanero comienza a dejar una semilla que va a continuar, y yo me siento orgulloso de haber estado en estos últimos tiempos a su lado, de alguna manera u otra, aunque estábamos en la distancia” -Danny Rivera, cantautor

El fallecimiento de Manzanero, cuyas canciones viajaron el mundo tanto en su voz como en la de figuras como Lucho Gatica, Frank Sinatra y Luis Miguel, cierra un ciclo de cantautores que elevaron la canción romántica a un nivel de profundidad, sutileza y elegancia que ahora pudiera representar un renacimiento para este estilo de música.

“Él podía construir canciones como un kaleidoscopio del romance universal, porque las personas en el repertorio de Manzanero siempre van a encontrar una canción. Él fue como un pajarito pisando en cada lugar y dejando una huella de sus canciones en cada tipo de romance; su poesía, su música exquisita, siempre fue muy acertado, llegaba al alma, por eso es que estamos en este momento celebrando la vida de él en el sentido de que llegó al mundo entero, por muchas generaciones. Por tanto, sí cierra un ciclo, pero se convertirá en el primero también, porque el legado que ha dejado es tan poderoso, que estoy convencidísimo de que será inspiración para otros compositores jóvenes y otras cantantes jóvenes que ahora van a ir en búsqueda de este repertorio y se va a proliferar en cierto sentido”, anticipó Danny Rivera.

La serie de álbumes “Romances”, de Luis Miguel en la décadas de 1990, tuvieron mucho que ver en al acercamiento de nuevos públicos al repertorio de Manzanero.

“Lo van a retomar otros nuevos Luis Migueles y otros nuevos autores que vendrán con una vena y con un deseo de continuar con ese gran estilo de hacer canción romántica, que era único”, puntualizó.