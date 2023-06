Darell enciende la fiesta con “Adentro de la disco” El tema, que cuenta con la colaboración de Myke Towers, formará parte de su álbum “Everybody Go to the Discotek”.

El video musical se filmó en Miami. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD El artista urbano Darell ha reclutado a su colega Myke Towers en el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Adentro de la disco”. Con esta electrizante colaboración, Darell promete encender la disco este verano. El lanzamiento del sencillo coincide con el estreno del video musical de “Adentro de la disco”. “Adentro de la disco” comienza con un explosivo verso de Myke Towers y cuenta con el distintivo y enérgico flow de Darell. El video musical, filmado en Miami, Florida, fue codirigido por el talentoso dúo de Joaquín Cambre y Guido Barbosch. Ambientado en la entrada de una alfombra roja, el video muestra una variedad de personajes intrigantes listos para bailar al ritmo de esta explosiva colaboración. PUBLICIDAD Darell ha demostrado consistentemente su capacidad para cautivar al público con su estilo único y su energía contagiosa. Al unirse a Myke Towers, otra potencia en la escena musical urbana, han creado un tema que fusiona sus talentos individuales de manera excepcional. “Adentro de la disco” es un testimonio de su creatividad colectiva y destreza musical. El próximo álbum de Darell, “Everybody Go to the Discotek”, promete ofrecer aún más ritmos contagiosos y canciones que pondrán todos a bailar.