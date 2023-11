Luego del éxito global de “Lollipop”, el creador de éxitos, Darell, inicia su gira “Lollipop USA Tour” con paradas en 14 ciudades por Estados Unidos, comenzando hoy en Joliet, Illinois, en The Forge.

La Gira “Lollipop USA Tour” por Estados Unidos promete una experiencia increíble con próximas fechas en Maguey en Wilmington, DL el 1 de diciembre; Fiesta Night Club en Passaic, NJ el 2 de diciembre; Palmeras en Providence, RI el 8 de diciembre; 321 Sports Bar en Hartford, CT el 9 de diciembre; OK Corral en Huntsville, AL el 10 de diciembre; Amsterdam Night Club en Hallandale Beach, FL el 14 de diciembre; Vibras / Mamajuana Café en Tampa, FL el 15 de diciembre; Level 13 en Orlando, FL el 16 de diciembre; Taboga Room en la Ciudad de Nueva York el 17 de diciembre; Luna’s Night Club en Murfreesboro, TN el 21 de diciembre; La Boom en Queens, NY el 22 de diciembre; Centro en Lawrence, MA el 23 de diciembre, concluyendo con un gran final en Ivy Palm Beach en Queens, NY el 30 de diciembre. Para obtener boletos, accede: www.darellusatour.com

El tema “Lollipop” ha logrado un éxito fenomenal, sobrepasando 52 millones de streams orgánicos e irrumpiendo en el Top 200 del Global Chart y el TOP 30 en el Hot Latin Songs Chart de Billboard, el TOP 20 del Global Chart en Spotify y obteniendo certificación de Oro en España. La canción ha inspirado más de dos millones de videos y alcanzando la posición #1 en los charts Viral Latin, reguetón y música latina en TikTok. A su vez, alcanzó el puesto #2 en la lista de tendencias de YouTube, y se posicionó el puesto #1 en el Global Latin Chart en Shazam.

Darell quien se encuentra promocionando su más reciente álbum, “Everybody go to the Discotek”, con próximas giras promocionales en Chile y Argentina. Recientemente, el artista dio a los fanáticos un adelanto del esperado “Lollipop Remix” con Ozuna en el Flow Fest en la Ciudad de México.

“Lollipop” Gira USA:

30 de noviembre de 2023: The Forge

1 de diciembre de 2023: Maguey

2 de diciembre de 2023: Fiesta Night Club

8 de diciembre de 2023: Palmeras

9 de diciembre de 2023: 321 Sports Bar

10 de diciembre de 2023: Ok Corral

14 de diciembre de 2023: Amsterdam Night Club

15 de diciembre de 2023: Vibras/Mamajuana Café

16 de diciembre de 2023: Level 13

17 de diciembre de 2023: Taboga Room

21 de diciembre de 2023: Luna’s Night Club

22 de diciembre de 2023: La Boom

23 de diciembre de 2023: Centro

30 de diciembre de 2023: Ivy Palm Beach