El artista urbano Darell lanza “Mi peor error”, el segundo sencillo de su anticipada producción discográfica Everybody go to the Discotek. El nuevo tema le sigue los pasos al éxito “Dame Break” junto a Sech. El nuevo sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El video musical se puede disfrutar en el canal oficial de YouTube de Darell.

Darell causó revuelo entre los fanáticos en redes sociales con el mensaje: “En el 2018 yo era ‘Tú Peor Error’ y en el 2022 tú eres ‘Mi peor error’”. Dando a entender que el nuevo sencillo sería la segunda parte del éxito “Tú Peor Error”. Descrito por el propio Darell como uno de sus temas favoritos de su próximo álbum, “Mi peor error”, es un tema de desamor. Es todo lo que sentimos al terminar con alguien que no te correspondió como se merece.

El lanzamiento del sencillo va acompañado por el estreno del videoclip grabado en Puerto Rico bajo la dirección de Bailey Bradford para la casa productora Hero Kids-Fernando Lugo Inc.

Una de las voces más distintivas del género, Darell, comenzó su carrera como solista en el 2013. Desde entonces no ha parado de lanzar éxitos y ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam, Anuel AA, Ñengo Flow, Nío García, Casper Mágico, Tempo, Miky Woods, Juanka, Kiko El Crazy, Brytiago y Rauw Alejandro, entre otros grandes. Con la canción “Te Boté” de Nio García y Casper Mágico, la cual contó con una remezcla lanzada en 2018 junto a Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam, que se posicionó en el puesto #1 del Hot Latin Song de Billboard durante 26 semanas y en 2018, el artista logró cementar su posicionamiento en la industria. En el 2020 lanzó su primer álbum de estudio, titulado LVV: The Real Rondon. También es llamado como La Verdadera Vuelta 2, debido a que Darell aclaró que la esencia del disco sería lo que lo hizo conocido, el trap. En 2021 lanzó el éxito “Pakata” junto a El Alfa. Entre sus grandes logros incluye tres Premios Billboard de la Música Latina.

Darell se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Mi peor error” y finalizando detalles de su próxima producción discográfica, Everybody Go To The Discotek.