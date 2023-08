Sin “maleanteo” o trap no hay paraíso parece ser la consigna del intérprete y compositor urbano Darell, pues entiende que quien logra destacarse en esa fase dentro del género urbano, tiene más garantías para el éxito.

Para él se trata del origen del estilo de música con la que creció y eventualmente adoptó para emprender una carrera como solista y no importa cuánto se pueda escalar dentro del universo urbano, hay que probarse en esa faceta “para ser aceptado”, opinó. “Si no sigues el origen, desapareces”, dijo.

“En Puerto Rico hay un estilo de música que uno tiene que mantener, que viene siendo el maleanteo, el trap, una línea que mucha gente no entiende que esa es la raíz de nosotros”, afirmó Osval Elías Castro Hernández. “Lo comercial es lo comercial, pero a mí siempre me va a gustar lo de PeErre, el maleanteo, el trap, el reguetón...”, continuó advirtiendo que en la etapa en que se encuentra le corresponde cubrir lo que le propone la casa discográfica (Sony Music) sin descuidar “la verdadera raíz”. “Esa música siempre va a existir y es la que inicia todo”, puntualizó.

Darell presenta en estos días el tercer álbum en su discografía, Everybody Go to the Discotek, una frase que usa comúnmente y que ahora le sirve para agrupar un repertorio de 18 títulos que invitan al baile, al perreo y al sandungueo, en lenguaje urbano. El disco incluye colaboraciones con Nicky Jam, Wisin y Luar La L, Jory Boy, Myke Towers, Ozuna, Omar Courtz, Maffio, Sech y Omar Montes.

El primer sencillo, Wait Deh Man, lo une a Wisin, Nicky Jam y Luar La L. “Es un sueño hecho realidad, porque aquí en Puerto Rico uno nace con el reguetón, el primer género con el que uno va a crecer es el reguetón y pues, tener a Wisin en esa colaboración, tener a Nicky Jam es, wow, un sueño hecho realidad, porque es gente con la que crecí admirando, consumiendo su música desde muy niño y se han mantenido vigentes. Ellos son leyendas”, admiró el exponente de 33 años.

Es un álbum que se hizo con mi frase ‘Everybody Goes to a Discotek’, invitando a todas las personas a la discoteca; también hay canciones que son bailables, pero más slow, más romántico, todas tienen un vibe” - Darell, reguetonero

Rítmicamente el álbum incluye fusiones con el funk brasileño, el dembow y la bachata de República Dominicana.