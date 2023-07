El reconocido exponente y creador de éxitos, Darell, presenta su anticipado tercer álbum, “Everybody Go to the Discotek”. Con una perspectiva fresca del género urbano la nueva producción discográfica es una que cautivará a los fanáticos de la buena música.

El lanzamiento del álbum fue precedido por el estreno del video del sencillo principal, “Wait Deh Man”, en colaboración con Nicky Jam, Wisin y Luar La L.

“Everybody Go to the Discotek” es un álbum de perreo que tiene sus orígenes en la vieja escuela del reguetón y el trap, en combinación con diversos ritmos como bachata, dembow y funk brasileño, creando una experiencia musical única. Darell, la mente maestra detrás del éxito global “Te Boté Remix” y del reciente éxito “Me Dice Daddy” con Omar Courtz, sencillo que Bad Bunny compartió recientemente que está escuchando, incorpora en su tercer álbum grandes artistas y productores.

Entre los artistas destacados en el álbum se encuentran estrellas globales como Nicky Jam, Wisin, Ozuna, Sech, Myke Towers, Omar Montes, y también las estrellas en ascenso Omar Courtz, Luar La L y Jory Boy. Además, Darell colabora con los destacados productores Lil Geniuz y Maffio, elevando la producción discográfica a nuevas alturas.

“La meta principal que tengo con ‘Everybody Go to the Discotek’ es hacer que todos vayan a la disco”, explicó Darell mediante comunicado de prensa. “Es una invitación para divertirse, disfrutar de buena música y bailar. Nos aventuramos en nuevos territorios musicales, experimentando con diferentes géneros, y realmente espero que todos disfruten de la experiencia”.

El lanzamiento del álbum fue precedido por el estreno del video del tema bandera, “Wait Deh Man”, dirigido por el reconocido director Gus. Filmado en Miami, Florida, la pieza audiovisual inicia con escenas de personas bailando y disfrutando, seguidas por el verso inicial de Darell, mientras van apareciendo uno por uno Nicky Jam, Wisin y Luar La L. Rodeados de una impresionante tropa de bailarines, el video retrata la electrizante atmósfera de fiesta que encarna el álbum.

Las colaboraciones en el álbum incluyen “Party Encendido” con Jory Boy, “Deshidrato” con Lil Geniuz, “Adentro de la Disco” con Myke Towers, “Sale pa la calle” con Ozuna, “Kachin” con Maffio, Sech en “Dame Break”, y “La Bruja” con Omar Montes, entre otros. Los fanáticos disfrutarán de las fusiones con diferentes ritmos, como el funk brasileño en “Funka”, y de República Dominicana el dembow en “Rulay” y la bachata en “Lollipop”.