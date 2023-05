El artista del género urbano Darell se une a Omar Courtz para lanzar su nuevo sencillo, “Me Dice Daddy”. Esta dinámica colaboración muestra la inigualable habilidad de Darell para encender la disco y poner a sus fanáticos a perrear. El lanzamiento del sencillo coincide con el estreno del video musical de, “Me Dice Daddy”. El nuevo sencillo es parte del anticipado próximo álbum de Darell, Everybody Go to the Discotek.

“Me Dice Daddy” comienza con el distintivo flow de Darell. A mitad de la canción, Omar Courtz aporta su enérgica interpretación y su distintiva voz profunda. El video musical de “Me Dice Daddy”, captura a ambos artistas en una cautivadora red, rodeados de un talentoso grupo de bailarinas.

Con una carrera que abarca más de una década, Darell se ha convertido en uno de los artistas más venerados de la industria. Desde su debut en solitario en 2013, ha lanzado constantemente éxitos que encabezan las listas y ha colaborado con reconocidos artistas como Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam, Anuel AA, Ñengo Flow, Nío García, Casper Mágico, Tempo, Miky Woods, Juanka, Kiko El Crazy, Brytiago y Rauw Alejandro, entre otros. Participó en el remix de “Te Boté” junto a Nio García y Casper Mágico, en colaboración con Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam, que ocupó el primer lugar en la lista de Billboard Hot Latin Songs durante unas 26 semanas. Este logro notable solidificó el estatus de Darell como un prolífico creador de éxitos. En 2020, lanzó su primer álbum de estudio titulado “LVV: The Real Rondón” (La Verdadera Vuelta 2), que mostró su destreza en la música trap. Su excepcional talento le ha valido tres premios Billboard de la Música Latina.

“Me Dice Daddy” ofrece a los fanáticos un anticipo del álbum de Darell, Everybody Go to the Discotek, que también incluye los sencillos previamente lanzados “Dame Break” junto a Sech, “Mi Peor Error”, “La Bruja” con Omar Montes y “Kachin” en colaboración con Maffio.