Una apuesta a continuar explorando su versatilidad musical es lo que proyecta el intérprete urbano puertorriqueño Darell para lo que será su nuevo álbum.

En la producción Everybody go to the Discotek, cuyo lanzamiento vislumbra para este mismo año, además de trap, el oyente podrá escuchar al artista en otros géneros que cuentan con una finalidad mayor: su evolución artística.

“Me gusta siempre fluir, colaborar, no quedarme en lo mismo. Me gusta superarme a mí mismo en cada etapa”, sostuvo el también responsable de las producciones discográficas La verdadera vuelta (2016) y LVV: The Real Rondon (2020). “No me quedo estancado como en uno solo. Me gusta colaborar en diferentes géneros, diferentes ambientes, diferentes estilos de música. Por ejemplo, tengo otro álbum que va a salir en un futuro, que es solamente música tocada, con instrumentos, me van a ver cantando salsa, me van a escuchar cantando merengue”, adelantó con entusiasmo el rapero natural de Carolina.

PUBLICIDAD

Everybody go to the Discotek, título inspirado en la acogida de una de sus frases, también contará con el apoyo de varios colegas. “Tenemos colaboraciones con dembow, con El Alfa. Con Sech, que es un dancehall más R & B. Tenemos una superencendía de reguetón con Ozuna, que es esencial. Y tenemos una con el mexicano Christian Nodal”.

El tema en promoción, Dame Break, figura como un adelanto del álbum y cuenta con la colaboración del intérprete panameño Sech.

“La letra la tratamos de hacer con un mensaje que muchas personas se pueden identificar, ya sea en la parte de Sech, que tiene un sentido, que se dirige a la muchacha como que ‘dame un break’, como que ‘no estoy haciendo nada malo, me estás peleando mucho’, como que es tóxica, vamos a ponerlo así. De mi parte, quisimos dar el mensaje del hombre que ha cambiado, como que antes era de una manera, mujeriego, andariego, y ahora es respetuoso, de la casa”.

Al abundar sobre la premisa amorosa que establece el sencillo, cuyo video musical fue grabado en Puerto Rico, Darell reflexionó sobre la importancia de la comunicación.

“Cada persona que tenga una relación, es rico los momentos que estén viviendo. A lo mejor hay algunos que son tóxicos y les gusta, algunos son más tranquilos, más sencillos. Al final, lo importante es que haya amor”, afirmó. “Lo ideal es que tengan buena comunicación, respeto, amor propio primero para tú poder dar amor a la otra persona, quererte tú para poder querer a la otra persona también”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el también ganador de tres premios Billboard a la Música Latina se expresó en torno a quienes critican el contenido explícito de algunas de las letras del género urbano, que también promueve el consumo de drogas.

“Nunca estoy pendiente a eso. Como todos saben, yo salí del trap, un mensaje superfuerte, explícito. Agradecido con todo el apoyo que se me dio aun cantando así, de lo cual me siento orgulloso también porque pueden decir muchas cosas sobre los mensajes de ese tiempo, pero yo me siento orgulloso de que fue lo que me resultó. Siempre creí en mí”, manifestó convencido Osvaldo Elías Castro Hernández, quien se dio a conocer a nivel musical hace cerca de una década.

“Nos marginaron muchísimo. Nosotros hoy en día estamos representando a nivel mundial, gracias a Dios. Yo he modificado bastante, pero en mi disco va a salir de todo. No puedo complacer a un solo público”, sostuvo. “Tengo que darle a los que les gusta la música de la calle, a los que le gusta la música de drogas y sexo, tengo que darle a los del amor, a los del desamor, el sentimiento, el perreo”.

El esfuerzo en dejar una huella en la industria musical suele ser intenso, pero Darell se mantiene enfocado en sus objetivos.

“Es un poco fuerte, pero lo que tengo que decir a los que quieren hacerlo es que le echen ganas porque son etapas y uno se va desarrollando. Uno tiene que estar positivo. Va a llegar un momento en que cada vez van a haber más compromisos y tienes que saber cómo lidiar con eso y estar ready para todo, como para extrañar a los que tú quieres; que ya no vas a poder, quizás, estar un 24 de diciembre en tu casa, una despedida de año, pero si Dios te dio la oportunidad de hacerlo, aprovéchalo”.