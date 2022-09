Darell y Omar Montes se unen para el sencillo “La Bruja” La canción es parte de la producción discográfica “Everybody go to the Discotek”.

Se trata de un tema que invita a bailar. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD Dos grandes exponentes del género urbano, Darell y Omar Montes, se unen en el lanzamiento de “La Bruja”. Este es el tercer sencillo de la producción discográfica de Darell, “Everybody go to the Discotek”. El nuevo tema le sigue los pasos a los éxitos “Dame Break” junto a Sech y “Mi Peor Error”. “La Bruja” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El video musical se puede disfrutar en el canal oficial de YouTube de Darell. El galardonado artista urbano sigue innovando en su música y nos presenta un tema que invita a bailar y que combina ambos estilos distintivos de interpretación a la perfección. Compuesta por ambos artistas “La Bruja” fue coproducida por Lil Geniuz y Felipe Mejía. PUBLICIDAD El videoclip oficial de “La Bruja” estuvo a cargo de la casa productora Singular Pictures Inc, bajo la dirección de Johnny León. Grabado en la ciudad de Miami, FL la pieza audiovisual captura la esencia del tema donde vemos a ambos artistas en una discoteca rodeados de hermosas mujeres mientras toda su atención es acaparada por “La Bruja”. Uno de los artistas más respetados en la industria, Darell, comenzó su carrera como solista en el 2013. Desde entonces no ha parado de lanzar éxitos y ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam, Anuel AA, Ñengo Flow, Nío García, Casper Mágico, Tempo, Miky Woods, Juanka, Kiko El Crazy, Brytiago y Rauw Alejandro, entre otros grandes.