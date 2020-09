Luego del éxito con Me siento bien junto a Shaggy y Maffio, el artista urbano Darkiel integra a los intérpretes boricuas Pedro Capó y Dalex, y al artista británico Afro B para presentar la versión remix del tema.

El hit ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Con su adictivo ritmo, estos grandes íconos de la música crean una versión inolvidable del tema que se lanzó a principio de la cuarentena. Aún en medio de la crisis global, estos artistas se aseguran de poner a todo el mundo a bailar y cantar Me siento bien Remix con su significativa letra que envía un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles.

PUBLICIDAD

Lanzado bajo el sello de Chosen Few Entertainment/CMN/On Fire Music y BMG, la nueva versión combina el indie, reggae y reguetón creando una explosión de sonidos en la cual cada artista le da su color. “Podría dormir en el piso de nuevo, podría empezar desde cero sin miedo, pero que no me falte la gente que yo quiero, los que estuvieron de cero/ Hoy me siento bien, óptimo al cien y contento, quiero compartirte lo que siento, todo lo malo se lo lleva el viento”, dice parte de lo nuevo de esta canción que te inspira a dar gracias por lo que tienes, a ser positivo a pesar de la adversidad y a vivir al 100 sin importar el mañana; sólo importa hoy y estar rodeado de personas que suman a tu vida.

Simultáneamente con este nuevo sencillo, lanzan un video musical con una producción con colores e imágenes conmovedoras. Bajo la dirección de Ramón Cruz, la producción audiovisual te lleva en un viaje a otro plano de este universo, donde todo está bien.

Darkiel es mejor conocido por su actuación en la serie biográfica de Netflix Nicky Jam: el ganador.

Además, ha lanzado sencillos y videos entre los que incluyen Ella me oculta y Aquí estás tú (y el remix

Darkiel cuenta actualmente con más de 600 millones de vistas totales en su canal de YouTube. Por otra parte, ha logrado shows sold out en Latinoamérica y Europa, como también su sencillo Te llamé borracho obtuvo certificación oro y platino por la RIAA.

Además, durante la cuarentena fue uno de los primeros artistas latinos en presentarse en la serie de conciertos de Billboard Live-At-Home.