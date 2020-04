Le interesa motivar.

El exponente urbano Darkiel tiene claro que además de la misión de entretener con sus temas, quiere levantar ánimos y despertar reflexiones.

“Desde hace un tiempo tengo la intención de hacer música para contribuir de otra manera, hacer música más positiva y canciones que edifiquen”, expresó enfático el artista, quien precisamente promueve el sencillo Me siento bien.

“Es una canción que surgió en un momento que no estaba pasando todo esto del virus. Planificamos lanzarla para esta fecha sin saber qué iba a estar ocurriendo en este momento”, aclaró haciendo referencia a la crisis de salud a nivel mundial por el COVID-19. De inmediato, manifestó parte del propósito de su composición.

“Habla de que hay que tener fe, de que hay que ver más las oportunidades que las desventajas. Hay momentos en que nos preocupamos mucho viendo dónde estamos fracasando, en qué la vida no nos está complaciendo, pero no vemos que tenemos nuestra familia saludable y entiendo que la gente debe apreciar más lo que tiene, que lo que no tiene”, reflexionó sobre la melodía, que describe como un reggae urbano.

Al abundar sobre su propósito por contar con un tono más esperanzador en sus temas, confiesa que sus orígenes tienen mucho qué ver.

“Me motivé por mis experiencias en la vida y, obviamente, es como una encomienda divina. También, el yo haber corrido todas las bases para tener una posición en la industria de la música, empezando desde mi pueblo, que soy de un campo de Lares, y he tenido que batallar más que cualquier persona porque no he tenido pala en ese tiempo. He entendido que la felicidad se compone de otras cosas mucho mejores de lo que auspicia la música ahora, que no está en lo material ni en lo carnal”, dijo Omar David Hernández Colón.

El sencillo Me siento bien cuenta con la colaboración del cantante de reggae Shaggy, y del productor dominicano Maffio. El vídeo musical, que en su introducción incluye noticias sobre los movimientos telúricos que afectaron a Puerto Rico a principios de año, se grabó en Kingston, Jamaica.

“Es la primera vez que trabajo con Shaggy y gracias a Dios fue todo un éxito. Es una gran persona, muy humilde, y estuvo muy dispuesto desde el primer momento a colaborar”, compartió complacido Darkiel, quien participó en la serie de Netflix Nicky Jam: El ganador caracterizando al reguetonero en sus orígenes.

“Eso también contribuyó a mi crecimiento personal y en lo profesional, y a que yo tomara la decisión de cantar música más bonita, porque aprendí mucho con la serie viviendo en carne propia, porque se puede decir que hasta sentí que era yo mismo. Incluso, me identifiqué con mucho de la historia, que también es parte de mi vida, y creo que me facilitó hacer el personaje”, agregó la voz de temas como Me dijeron, Dónde estarás (con la colaboración de Farruko) y Ella me oculta, y quien mencionó que ha procurado en estos días seguir en la mayor medida posible con las indicaciones del toque de queda para prevenir el contagio del COVID-19.

“Estoy saliendo lo mínimo”, confesó el cantante, quien reside en San Juan. “Lo más que me ha afectado es no poder ver a mi abuelito y a mí familiares cercanos porque no me gusta exponerlos”, dijo el artista, quien tuvo que posponer presentaciones en Chile, México y California como consecuencia de la pandemia.